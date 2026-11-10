Seguridad

Capturan a Padrastro por Presunto Abuso contra una Menor de Edad en Tlaxcala

Agentes de la Fiscalía General de Justicia del Estado ejecutó la orden de aprehensión en contra de Iván 'N' en el municipio de Apizaco

Iván 'N' detenido por abuso contra menor en Apizaco en Tlaxcala.Iván 'N' detenido por abuso contra menor en Apizaco. Foto: FGJE Tlaxcala

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Padrastro fue acusado de presunto abuso sexual a menor; Iván 'N' fue ubicado y detenido en Apizaco, Tlaxcala.

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