Capturan a Padrastro por Presunto Abuso contra una Menor de Edad en Tlaxcala

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Tlaxcala ejecutó una orden de aprehensión en contra de un hombre identificado como Iván 'N' por el delito de abuso sexual, en agravio de una menor de edad.

La víctima denunció los hechos ante las autoridades competentes señalando directamente a su padrastro como el presunto culpable.

De acuerdo a las autoridades, el hombre presuntamente realizó tocamientos indebidos a la menor por lo que el Ministerio Público inició las indagatorias correspondientes.

Derivado a los datos de prueba y exámenes psicológicos correspondientes, el Juez de Control otorgó la orden de aprehensión contra Iván 'N'.

Policías de Investigación localizaron al imputado en el municipio de Apizaco y procedieron con el mandamiento judicial.

Iván 'N' fue detenido y quedó a cargo de la autoridad ministerial, misma quien determinara su situación legal, el cual se presume inocente hasta que se demuestre lo contrario.

Cabe destacar que en caso de que el imputado resulte culpable de los hechos, podría permanecer de 3 a 7 años de prisión y recibir una multa de 200 a 500 veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA).

En otro hecho de seguridad, la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tlaxcala colaboró con autoridades de Guanajuato para llevar a cabo una orden de aprensión en contra de Rodrigo 'N' por su probable responsabilidad en el delito de desaparición cometida por particulares agravada.

El imputado fue localizado y detenido en la comunidad de San Gabriel Cuauhtla, perteneciente al municipio de Tlaxcala; posteriormente fue trasladado al estado donde fue requerido.

Aunque las autoridades no dieron mayores detalles del caso, se sabe delito de desaparición cometida por particulares en México se castiga con 25 a 50 años de prisión y de 4,000 a 8,000 días multa.

El delito se considera agravado cuando la víctima es mujer, menor de edad, persona adulta mayor o con discapacidad, o bien cuando a causa de la privación de la libertad se le causa la muerte a la víctima.

Con información de N+

MCS