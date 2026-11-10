Seguridad

Fallece Alumno Dentro de Secundaria 78 en Colonia La Gloria en Tijuana, BC

Paramédicos de la Cruz Roja confirmaron que el menor ya no presentaba signos vitales, auxiliaron a otro compañero

Fallece Alumno Dentro de Secundaria 78 en Colonia La Gloria en Tijuana, BCFallece Alumno Dentro de Secundaria 78 en Colonia La Gloria en Tijuana, BC | Foto: N+

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