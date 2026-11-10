Fallece Alumno Dentro de Secundaria 78 en Colonia La Gloria en Tijuana, BC

Un estudiante identificado preliminarmente como Juan Ramón 'N', de 14 años de edad falleció al interior de la Escuela Secundaria General Número 78, ubicada en la calle Ignacio Ramírez, en la colonia La Gloria, hecho que movilizó a corporaciones de emergencia y autoridades investigadoras.

El reporte fue recibido al mediodía de este martes, al sitio acudieron paramédicos de la Cruz Roja quienes al valorar al menor, confirmaron que ya no contaba con signos vitales. Durante la intervención, los socorristas también brindaron atención prehospitalaria a un segundo estudiante dentro de la institución.

De manera extraoficial trascendió que la causa del deceso podría estar vinculada al consumo de sustancias ilícitas; sin embargo, las autoridades periciales ya investigan la causa exacta del fallecimiento.

El plantel quedó resguardado por elementos de la Policía Municipal y agentes de la Agencia Estatal de Investigación (AEI) de la Fiscalía General del Estado, quienes iniciaron el procesamiento de la escena para el levantamiento de indicios e integración de la carpeta de investigación correspondiente.

JMR