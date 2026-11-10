Política

Deportan a 69 Mexicanos desde Texas a Guatemala; Suman Más de 4 Mil Enviados a Ese País

Entre los migrantes hay 4 menores de edad; para los traslados se han hecho más de 500 vuelos desde suelo estadounidense

Deportan a 69 Mexicanos desde Texas a Guatemala; Suman Más de 4 Mil Enviados a Ese PaísReuters
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