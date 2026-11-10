Deportan a 69 Mexicanos desde Texas a Guatemala; Suman Más de 4 Mil Enviados a Ese País

Un grupo de 69 mexicanos fueron deportados desde Harlingen, Texas a Guatemala, así lo informó el Instituto Guatemalteco de Migración. En total, Guatemala ha recibido 4 mil 689 mexicanos deportados desde suelo estadounidense.

El Instituto de Migración reporta un total de 61 mil 374 guatemaltecos retornados desde Estados Unidos y México. Los 69 mexicanos que llegaron este martes al aeropuerto La Aurora de Ciudad de Guatemala, ahora completan su registro antes de continuar su traslado hacia México.

Norvin Mendoza, vocero del Instituto Guatemalteco de Migración (IGM), aclaró que la llegada de los mexicanos a su país solo es de tránsito, por lo que no permanecerán en en territorio guatemalteco. Además, en este vuelo viajaban 61 guatemaltecos.

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Estos traslados se han hecho en 530 vuelos, así lo informó el Instituto Guatemalteco de Migración. Fue durante agosto cuando se registró la cifra mensual más alta, con 848 deportaciones, según cifras del instituto de migración.

La medida qu forma parte de las políticas migratorias de Donald Trump, ha sido criticada por la presidenta Claudia Sheinbaum. Mientras que el presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo ha señalado que su gobierno no opera como "tercer país seguro" de Estados Unidos.

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