Falta de Consenso entre Partidos Atora Convocatoria para Elegir a Nueva Presidenta del INE

El presidente de la Cámara de Diputados, Raúl Bolaños-Cacho Cué, indicó este martes que sigue sin emitirse la convocatoria para elegir a la consejera presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE), al estar “atorados por desacuerdos entre los partidos”.

El legislador aseguró en entrevista a medios que "la ley no establece un plazo perentorio” y planteó que la presidenta sustituta Blanca Cruz podría seguir como presidenta provisional del instituto.

Esto ocurre en paralelo a lo expresado por la Auditoría Superior de la Federación (ASF), órgano que fiscaliza el uso de dinero público, que confirmó distintas irregularidades en contrataciones públicas durante varios años dentro del Instituto Nacional Electoral (INE).

Indicó que los datos fueron aportados por informantes que se acogieron al programa para reducir sanciones, dentro de la investigación abierta sobre el uso indebido de recursos públicos tras publicaciones periodísticas sobre posibles actos de corrupción de la expresidenta del INE, Guadalupe Taddei, un escándalo que provocó su renuncia.

En el texto, la ASF indica que por primera vez el órgano "desarrolla investigaciones con la colaboración directa de personas que han proporcionado información y elementos relevantes".

"Esta colaboración ha permitido obtener información de personas que conocen cómo habrían operado las irregularidades en contrataciones públicas de organismos electorales durante varios años", expuso la ASF.

Entre los elementos recabados, precisó la entidad, destacan "testimonios, documentos, fotografías, videos, información financiera, domicilios, mensajes de mensajería (WhatsApp), así como nombres y alias de personas presuntamente involucradas".

La ASF indicó que las investigaciones "han permitido documentar indicios" de que beneficiarios finales de diversas empresas habrían "intervenido en la selección de proveedores" y en la definición de requisitos técnicos para favorecer sus propios intereses.

El órgano señaló que continuará las investigaciones "para identificar a más involucrados, rastrear el destino de los recursos y que se impongan las responsabilidades correspondientes" en el escándalo de contratos otorgados en el INE, que provocaron la renuncia de Taddei, el pasado 26 de octubre.

HVI