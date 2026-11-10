Política

Falta de Consenso entre Partidos Atora Convocatoria para Elegir a Nueva Presidenta del INE

El presidente de la Cámara de Diputados planteó que Blanca Cruz pueda seguir como presidenta provisional del INE, mientras no haya acuerdos

Desacuerdos entre Partidos Atora Convocatoria para Elegir a su Sustituta de Taddei: Raúl BolañosAun no se ha emitido la convocatoria para elegir en el INE a la sustituta de Guadalupe Taddei. Foto: Cuartoscuro

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