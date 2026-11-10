Política

Sheinbaum Revela Qué Integrantes del Gabinete la Acompañarán a APEC 2026

La presidenta de México alista su viaje a China para participar en el Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico

Claudia Sheinbaum Pardo en conferencia de prensa en Palacio Nacional. Foto: Presidencia de la RepúblicaClaudia Sheinbaum Pardo en conferencia de prensa en Palacio Nacional. Foto: Presidencia de la República

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