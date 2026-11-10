Sheinbaum Revela Qué Integrantes del Gabinete la Acompañarán a APEC 2026

Del 15 al 20 de noviembre próximos, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo viajará junto con varios miembros de su Gabinete a China, para participar en el Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC).

En su conferencia de prensa matutina de este martes, la mandataria nacional dio a conocer quiénes serán los funcionarios que la acompañen a la nación asiática, donde sostendrán actividades diplomáticas y reuniones bilaterales.

Sheinbaum informó que acudirán a la cumbre los secretarios de Relaciones Exteriores (SRE), Roberto Velasco; de Economía, Marcelo Ebrard; de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), Alicia Bárcena; y de Ciencias, Humanidades, Tecnología e Innovación (Secihti), Rosaura Ruiz.

La semana pasada, la mandataria nacional dijo que saldrá de México durante la madrugada del domingo 15 de noviembre y regresará el viernes 20, por lo que estará fuera prácticamente toda la semana, debido a que el traslado contempla dos días de vuelo.

Ante su ausencia, anunció que las conferencias matutinas en Palacio Nacional estarán a cargo de la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez.

En septiembre pasado, la titular del Ejecutivo federal confirmó que asistiría a la APEC ya que recibirá la estafeta para realizar esa cumbre en México en el 2028.

“Voy a ir en noviembre a la APEC, porque México la recibe en 2028; entonces voy a ir a China en noviembre porque ahí recibimos la estafeta para realizar la APEC” en dos años, refirió hace dos meses.

A finales del año pasado, la Secretaría de Economía dio a conocer que los líderes de las 21 economías representadas en ese foro determinaron que México sea sede en dos años.

“Nos llevamos la sede del 2028, México será la sede de APEC después de muchos años. Esto nos va a permitir ser un puente entre las Américas y Asia. Toda la cuenca del Pacífico estará, en 2028, en México”, comentó Ebrard en aquel entonces.

El Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico congrega a 21 economías de dicha cuenca, las cuales representan en conjunto más del 60% del PIB y alrededor de la mitad del comercio global.

“El hecho de que hayan votado a favor de que México sea la sede en 2028 habla de la importancia que le otorgan a nuestro país”, dijo Ebrard tras el acuerdo alcanzado en la declaración de Gyeongju, Corea del Sur, en 2025.

SPB