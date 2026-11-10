Política

Sheinbaum Aclara Por Qué México No Llama Terroristas a Cárteles de la Droga

El Gobierno de México mantiene su postura de llamar delincuencia organizada a los grupos criminales

Sheinbaum Aclara Por Qué México No Llama Terroristas a Cárteles de la DrogaLa Presidenta de México Aclaro el Tema de los Cárteles de la Droga. Foto: Presidencia de la República

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El Gobierno de México defiende su postura: cárteles son delincuencia organizada, no terroristas. Sheinbaum detalla las razones legales y políticas

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