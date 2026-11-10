Sheinbaum Aclara Por Qué México No Llama Terroristas a Cárteles de la Droga

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, explicó por qué el Gobierno mexicano no considera a los cárteles de la droga como organizaciones terroristas y mantiene la clasificación de delincuencia organizada para referirse a estos grupos criminales.

Durante la conferencia mañanera de este martes, la mandataria señaló que la legislación mexicana establece una tipificación distinta para estos delitos y que, desde la perspectiva del Gobierno federal, el terrorismo tiene una definición diferente.

"Nosotros llamamos delincuencia organizada porque es la tipificación del Código de Procedimientos Penales. Nosotros no compartimos el nombre de terrorismo porque desde la perspectiva de México, terrorismo está definido de otra manera", explicó.

Sheinbaum también mencionó que la Fiscalía General de la República (FGR) cuenta con un área especializada en la investigación de estos delitos: la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), encargada de integrar las carpetas de investigación correspondientes.

La Presidenta recordó que, después de que el Gobierno de Estados Unidos clasificó a determinadas organizaciones criminales como terroristas, México modificó los artículos 40 y 19 de la Constitución para establecer límites a posibles acciones derivadas de esa designación.

Explicó que estos cambios buscan dejar claro que la clasificación estadounidense no puede otorgar autorización para que ese país realice acciones en territorio mexicano sin el consentimiento del Gobierno nacional.

"El uso de terrorismo por parte del Gobierno de Estados Unidos no puede darle ninguna licencia para alguna acción en México que no sea colaboración sin subordinación", afirmó.

La mandataria agregó que esta postura se ha expresado en las reuniones que México sostiene con autoridades estadounidenses.

En Estados Unidos, el Gobierno designó como organizaciones terroristas a diversos grupos criminales mexicanos, entre ellos el Cártel de Sinaloa, el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), el Cártel del Noreste (CDN), el Cártel del Golfo (CDG), Cárteles Unidos, La Nueva Familia Michoacana, el Cártel de Juárez y Los Viagras.