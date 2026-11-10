Seguridad

Cártel Inmobiliario en Baja California: Así Opera con Complicidad de Jueces y Funcionarios

Desde 2021, en el estdo se han registrado cerca de 7 mil denuncias por despojo de inmuebles

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Despojo de Inmuebles en Baja California: Así Opera el Cártel Inmobiliario

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Despojos en Baja California: cárteles inmobiliarios y fraudes al alza. 200 personas compraron terrenos ilegales en Tecate. La complicidad de jueces y funcionarios agrava la situación. Infórmate sobre esta crisis.

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