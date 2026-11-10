Movilidad

¿Es Obligatorio que las Motos Eléctricas Tengan Placa? Requisitos para Circular en CDMX

Te decimos qué necesitas para circular en la capital del país si tienes un vehículo de movilidad eléctrica

Una persona circula en un moto eléctricaUna persona circula en un moto eléctrica. Foto: Cuartoscuro | Archivo

Escucha este artículo

00:00
-00:00

Destacado

Motos eléctricas en CDMX: placa obligatoria, licencia, casco y más. Entérate de todo lo necesario para circular legalmente en la capital.

Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+