¿Es Obligatorio que las Motos Eléctricas Tengan Placa? Requisitos para Circular en CDMX

Si tienes una moto eléctrica es importante que sepas cuáles son los requisitos para circular por la Ciudad de México (CDMX). En N+ te decimos si es obligatorio o no que la unidad tenga placas.

Es importante que sepas que la Secretaría de Movilidad (Semovi) de la Ciudad de México indicó que los Vehículos de Movilidad Eléctrica Personal (VEMEPE) no podrán circular por banquetas, ciclovías, carriles confinados para transporte público, vialidades primarias ni vialidades que se permita superar los 50 kilómetros (km)/h.

Requisitos para que motos eléctricas circulen en CDMX

Recientemente, la Semovi aclaró que los Vehículos de Movilidad Eléctrica Personal (VEMEPE), como las motos eléctricas, deben tener placa de circulación, además de cumplir con los siguientes requisitos:

Licencia tipo A1 o A2.

Uso obligatorio de casco certificado, rodilleras y coderas.

Tarjeta de circulación.

Distintivo de Movilidad Eléctrica (DME).

Recuerda que puedes iniciar tu trámite de registro para la circulación en línea, ingresando al Sistema de Trámites Vehiculares de la Ciudad de México con tu Llave CDMX, solo debes tener la documentación para la validación correspondiente.

Si eres persona física: Identificación oficial, comprobante de domicilio, comprobante de propiedad.

Si eres persona moral: Identificación oficial del representante legal, comprobante de domicilio de la empresa, acta constitutiva, RFC de la empresa, Poder Notarial, Comprobante de propiedad.

¿Cuál vehículo eléctrico necesita placas para circular?

Recuerda que hay dos tipos de vehículos de movilidad eléctrica personal y solo uno de ellos requiere placas metálicas para circular en la Ciudad de México.

Si tienes una de las llamadas motos eléctricas primero revisa a qué grupo pertenece para que sepas cuál es el trámite que debes realizar.

Vehículo Eléctrico Personal (VEP): Vehículo no motorizado que utiliza manubrio para su conducción, cuenta con acelerador independiente, con dos o más ruedas, equipado con un motor eléctrico que le proporciona una velocidad máxima de 25 kilómetros por hora. Su motor tiene una potencia continua nominal de menos de 250 watts, no incluye a bicicletas que cuentan con asistencia al pedaleo, ni a las ayudas técnicas utilizadas por personas con discapacidad.

Vehículo Motorizado Eléctrico Personal (VEMEPE): Vehículo que para su conducción cuenta con acelerador independiente, tiene dos o más ruedas y está equipado con un motor eléctrico cuya velocidad máxima excede los 25 kilómetros por hora. Su motor tiene una potencia continua nominal a partir de 250 watts y hasta 1 kilowatt (1.34 HP). Se clasifican en Tipo A (con peso de hasta 35 kilogramos) y Tipo B (con peso mayor a 35 kilogramos y hasta 350 kilogramos).

Una vez que sepas a qué categoría pertenece tu moto eléctrica sigue los siguientes pasos para obtener tu alta y placa.

Primero, realiza el trámite de registro para la circulación en el Sistema de Trámites Vehiculares de la Ciudad de México.

Después, realiza el pago de derechos (en los casos que aplique) para agendar una cita y acudir a la Semovi, según la categoría de tu vehículo, para realizar el alta y emplacamiento de la unidad, el trámite incluye:

Para Vehículo Eléctrico Personal (VEP): Distintivo de Movilidad Eléctrica (DME), conformado por dos calcomanías (una vertical y una horizontal) para su colocación en el vehículo, constancia de inscripción al padrón oficial de la Semovi. Para Vehículo Motorizado Eléctrico Personal (VEMEPE): Placa metálica de matrícula, tarjeta de circulación digital y Distintivo de Movilidad Eléctrica (DME), para Tipo A (con peso de hasta 35 kilogramos) y Tipo B (con peso mayor a 35 kilogramos y hasta 350 kilogramos).

Recuerda que ya es obligatorio que los VEMEPE y VEP estén registrados y cuenten con los permisos necesarios para circular en la CDMX.

Con información de N+

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