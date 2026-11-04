Ya Es Obligatorio: Aquí el Paso a Paso para Registrar Motos Eléctricas en CDMX
Los propietarios de vehículos de movilidad eléctrica personal deben realizar el trámite de alta ante la Secretaría de Movilidad capitalina
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Los propietarios de vehículos de movilidad eléctrica personal deben realizar el trámite de alta ante la Secretaría de Movilidad capitalina
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La Secretaría de Movilidad (Semovi) habilitó un procedimiento para incorporar al padrón de la Ciudad de México (CDMX) los Vehículos de Movilidad Eléctrica Personal (VMEP).
Esta categoría contempla unidades de dos o más ruedas que cuentan con acelerador independiente y motor eléctrico. De acuerdo con la información de Semovi, se consideran vehículos motorizados eléctricos personales aquellos cuya velocidad máxima excede los 25 kilómetros por hora y tienen una potencia continua nominal de entre 250 watts y un kilowatt.
Antes de comenzar el trámite, las personas interesadas deben digitalizar y preparar los siguientes documentos:
Identificación oficial vigente con fotografía.
Comprobante de propiedad del vehículo, como factura o carta factura.
Comprobante de domicilio de la Ciudad de México con una antigüedad no mayor a tres meses.
El trámite es en línea y requiere una cuenta Llave CDMX. Estos son los pasos que se deben seguir:
Ingresar a la plataforma: https://app.semovi.cdmx.gob.mx/ventanilla-semovi/.
Entrar con una cuenta Llave CDMX.
Seleccionar el trámite: elegir la opción de alta o registro de Vehículo de Movilidad Eléctrica Personal.
Capturar los datos y adjuntar los documentos en formato PDF.
Esperar la validación.
Realizar el pago y agendar una cita.
Acudir a la cita.
Una vez que Semovi valide la información, se realice el pago y se complete la cita presencial, los propietarios podrán obtener los documentos y distintivos correspondientes al registro de su vehículo eléctrico.
Entre ellos se encuentran las placas de matrícula, la tarjeta de circulación y el Distintivo de Movilidad Eléctrica (DME).
FBPT