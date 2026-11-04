Sociedad

Ya Es Obligatorio: Aquí el Paso a Paso para Registrar Motos Eléctricas en CDMX

Los propietarios de vehículos de movilidad eléctrica personal deben realizar el trámite de alta ante la Secretaría de Movilidad capitalina

Un joven circula en moto eléctrica y cruza con el semáforo en rojo, pese al paso de peatones.Un joven circula en moto eléctrica y cruza con el semáforo en rojo. Foto: Cuartoscuro | Archivo

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Ya Es Obligatorio el Registro de Motos Eléctricas en CDMX: ¿Cómo Hacer el Trámite? Paso a Paso | N+