Ya Es Obligatorio: Aquí el Paso a Paso para Registrar Motos Eléctricas en CDMX

La Secretaría de Movilidad (Semovi) habilitó un procedimiento para incorporar al padrón de la Ciudad de México (CDMX) los Vehículos de Movilidad Eléctrica Personal (VMEP).

Esta categoría contempla unidades de dos o más ruedas que cuentan con acelerador independiente y motor eléctrico. De acuerdo con la información de Semovi, se consideran vehículos motorizados eléctricos personales aquellos cuya velocidad máxima excede los 25 kilómetros por hora y tienen una potencia continua nominal de entre 250 watts y un kilowatt.

Antes de comenzar el trámite, las personas interesadas deben digitalizar y preparar los siguientes documentos:

Identificación oficial vigente con fotografía.

Comprobante de propiedad del vehículo, como factura o carta factura.

Comprobante de domicilio de la Ciudad de México con una antigüedad no mayor a tres meses.

El trámite es en línea y requiere una cuenta Llave CDMX. Estos son los pasos que se deben seguir:

Ingresar a la plataforma: https://app.semovi.cdmx.gob.mx/ventanilla-semovi/.

Entrar con una cuenta Llave CDMX.

Seleccionar el trámite: elegir la opción de alta o registro de Vehículo de Movilidad Eléctrica Personal.

Capturar los datos y adjuntar los documentos en formato PDF.

Esperar la validación.

Realizar el pago y agendar una cita.

Acudir a la cita.

Una vez que Semovi valide la información, se realice el pago y se complete la cita presencial, los propietarios podrán obtener los documentos y distintivos correspondientes al registro de su vehículo eléctrico.

Entre ellos se encuentran las placas de matrícula, la tarjeta de circulación y el Distintivo de Movilidad Eléctrica (DME).

FBPT