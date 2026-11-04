Sociedad

Maestros Protestan en la Zona Escolar 238 en Tamaulipas por Cambios y Derechos Laborales

Entre sus demandas están respetar la antigüedad, reinstalar la supervisión y establecer una mesa de diálogo

Maestros Protestan en la Zona Escolar 238 en Tamaulipas por Cambios y Derechos LaboralesMaestros Protestan en la Zona Escolar 238 en Tamaulipas. Foto: N+

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Maestros de la Zona Escolar 238 en Tamaulipas exigen diálogo tras cambios unilaterales que afectan su antigüedad y derechos laborales.

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