Maestros Protestan en la Zona Escolar 238 en Tamaulipas por Cambios y Derechos Laborales

Maestros del Comité Delegacional D-I-326 de la Zona Escolar 238 se manifestaron esta mañana para exigir respeto a sus derechos laborales.

En un posicionamiento dirigido a la SET y al SNTE, rechazaron la incorporación unilateral de tres escuelas —Cámara Nacional de Comercio, Aurelio Delgado Rodríguez y Emilio Caballero Caballero— a su zona, sin previo aviso a su comité.

Denunciaron movimientos arbitrarios de personal que afectan su antigüedad y estabilidad laboral, así como la reubicación unilateral de la supervisión escolar a otro edificio que, aseguran, no reconoce a su delegación sindical.

Algunas de sus demandas son:

Reinstalación de la supervisión a su domicilio oficial.

Respeto a derechos laborales y prestacionales.

Protección de la antigüedad para cambios de adscripción.

Transparencia en movimientos de personal.

Mesa de diálogo inmediata con la Sección 30 del SNTE y autoridades educativas.

Durante la cobertura, el subdirector de la escuela donde actualmente se encuentra la supervisión intentó correr a los reporteros gritando que se salieran del plantel, pese a que la manifestación se realizaba en un espacio público y por motivos laborales.