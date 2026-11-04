Seguridad

Colocan Panorámico para Localizar a Tres Hermanos Desaparecidos en Matamoros

Se trata de Amauri, de 16 años; Ángel Sinaí, de 18, y Francisco Javier, de 20 quienes salieron de su domicilio en Palmares y hasta el momento se desconoce su paradero

Colocan Panorámico para Localizar a Tres Hermanos Desaparecidos en MatamorosColocan Panorámico para Localizar a Tres Hermanos Desaparecidos en Matamoros. Foto: N+

Escucha este artículo

00:00
-00:00

Destacado

Amauri, Ángel Sinaí y Francisco Javier, hermanos de Matamoros, están desaparecidos. Familiares y amigos los buscan activamente.

Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+