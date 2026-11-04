Colocan Panorámico para Localizar a Tres Hermanos Desaparecidos en Matamoros

Tres hermanos originarios de Matamoros permanecen desaparecidos desde el pasado jueves 8 de octubre, por lo que familiares y amigos mantienen activa su búsqueda.

Se trata de Amauri, de 16 años; Ángel Sinaí, de 18, y Francisco Javier, de 20, todos de apellido González Villanueva, quienes salieron de su domicilio ubicado en el fraccionamiento Palmares y desde entonces se desconoce su paradero.

Desde su desaparición, familiares han difundido sus fotografías a través de redes sociales y organizado caravanas de búsqueda en fraccionamientos aledaños, como Brisas, en coordinación con personal de la Fiscalía Especial en Investigación de los Delitos de Desaparición Forzada.

Como parte de las acciones para ampliar su localización, recientemente fue instalado un panorámico sobre la avenida Sexta, donde aparecen las fotografías de los tres jóvenes acompañadas del mensaje: 'Ayúdalos a regresar a casa'.

El anuncio también incluye un número telefónico de la Fiscalía para que cualquier persona que cuente con información que contribuya a dar con su paradero pueda comunicarse con las autoridades.