Seguridad

Detienen a Pareja por Presunto Fraude en Guadalupe, Nuevo León

Los sujetos prometían ganancias a las víctimas mediante un esquema de inversión en vehículos

Detenidos por fraudeLos sujetos será investigados por presuntos fraudes. Foto: N+

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