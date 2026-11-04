Detienen a Pareja por Presunto Fraude en Guadalupe, Nuevo León

Una pareja fue detenida por presuntamente defraudar a un grupo de personas con un supuesto negocio de inversión en la compra de autobuses, camiones y autos para renta. La detención ocurrió en el municipio de Guadalupe, Nuevo León.

Los detenidos fueron identificados como Juan Pablo ’N’, de 47 años, y Samantha ’N’, de 46 años de edad, quienes fueron arrestados sobre la avenida Benito Juárez, a la altura de la colonia Infonavit Benito Juárez.

Ambas personas promocionaban a través de redes sociales un supuesto negocio en el que invitaban a otras personas a invertir dinero para la compra de diferentes vehículos. La propuesta consistía en adquirir unidades de transporte para después rentarlas y así poder obtener ganancias entre el circulo que aportó dinero.

Una de las víctimas aceptó participar en el negocio y firmó un contrato con la supuesta empresa para realizar su inversión. Los detenidos le prometieron que recibiría el doble de la cantidad que había entregado, por lo que la persona esperaba obtener ganancias una vez que se cumpliera el plazo establecido en el documento.

Cuando llegó la fecha acordada, la víctima no recibió el dinero que le habían prometido ni las ganancias ofrecidas por la supuesta inversión, por lo que terminó por presentar una denuncia formal. Tras las investigaciones correspondientes, se obtuvo una orden de aprehensión contra Juan Pablo ’N’ y Samantha ’N’, quienes quedaron a disposición del Ministerio Público para continuar con el proceso legal.

DAGM