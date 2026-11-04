Seguridad

Encuentran a Hombre Sin Vida en Calles del Centro de Monterrey

Autoridades continúan con las investigaciones para determinar la causa de muerte de la persona que presuntamente vivía en situación de calle

Acordonan calle por hallazgo de hombre sin vida en MonterreyElementos de la Policía de Monterrey acordonaron la calle donde fue encontrada la víctima. Foto: N+

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