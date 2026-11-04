Encuentran a Hombre Sin Vida en Calles del Centro de Monterrey

El hallazgo de un hombre sin vida generó la movilización de autoridades de seguridad y cuerpos de emergencia sobre la calle Ruperto Martínez, en su cruce con Galeana, en el Centro de la ciudad de Monterrey, Nuevo León.

De acuerdo con los primeros reportes, presuntamente se trata de una persona en situación de calle. Testigos señalaron que el hombre se desvaneció mientras caminaba por la calle. Los cuerpos de auxilio determinaron que ya no contaba con signos vitales.

Elementos de la Policía de Monterrey arribaron hasta el sitio para llevar a cabo el acordonamiento de la zona en espera de los peritos y agentes de investigación. La vialidad fue interrumpida por varias horas mientras se realizaban las primeras indagatorias.

Personal del Servicio Médico Forense (SEMEFO), llegó al lugar de los hechos para realizar el levantamiento y traslado del cuerpo de la víctima para llevar a cabo la autopsia de ley y determinar las causas de su muerte que, hasta el momento no han sido esclarecidas.

La víctima no ha sido identificada de manera oficial y las autoridades no han informado si el cuerpo presentaba huellas de violencia. Se presume que su muerte podría deberse a causas naturales, pero serán la autopsia la que determine estos datos.

Con información de Brian Samaniego | N+

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