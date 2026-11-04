Seguridad

Sujeto Detenido por Presuntamente Amenazar a Vecino con una Pistola en Hermosillo

Elementos de la Policía Municipal capturaron al hombre en un domicilio de la colonia Balderrama la noche del pasado martes

Sujeto Detenido por Presuntamente Amenazar a Vecino con una Pistola en HermosilloSujeto Detenido por Presuntamente Amenazar a Vecino con una Pistola en Hermosillo. Foto: Archivo N+

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