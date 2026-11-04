Sujeto Detenido por Presuntamente Amenazar a Vecino con una Pistola en Hermosillo
Elementos de la Policía Municipal capturaron al hombre en un domicilio de la colonia Balderrama la noche del pasado martes
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Elementos de la Policía Municipal capturaron al hombre en un domicilio de la colonia Balderrama la noche del pasado martes
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Una amenaza con lo que inicialmente parecía ser un arma de fuego movilizó a elementos de la Policía Municipal como primeros respondientes tras activarse un Código Rojo en calles de la colonia Balderrama, donde un hombre de 44 años fue detenido luego de intimidar a su vecino con una pistola de balines.
El detenido fue identificado como Cuauhtémoc 'N', quien presuntamente amenazó al perjudicado, de 27 años de edad, durante un incidente ocurrido a las 23:20 horas del pasado martes.
Tras solicitar ayuda policial, el afectado recibió a los agentes en las calles Saturnino Campoy, entre 12 de Octubre y Arizona, donde señaló al presunto responsable de las amenazas.
Al intervenir, los oficiales aseguraron a Cuauhtémoc 'N' y le incautaron la réplica de arma de fuego, que tras una revisión, resultó ser una pistola de balines, por lo que fue arrestado y puesto a disposición de las autoridades correspondientes.