Internacional

Árbol Genealógico de Gina Hinojosa, Demócrata de Raíces Mexicanas que Gobernará Texas

Luego de la histórica victoria electoral de Gina Hinojosa como la próxima gobernadora de Texas, los detalles de su entorno familiar cobran relevancia pública

Árbol Genealógico de Gina Hinojosa, Demócrata de Raíces Mexicanas que Gobernará TexasGina Hinojosa, sería la primera gobernadora latina de Texas. Foto: Facebook Rep. Gina Hinojosa
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