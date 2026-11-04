Árbol Genealógico de Gina Hinojosa, Demócrata de Raíces Mexicanas que Gobernará Texas

La demócrata de origen mexicano Gina Hinojosa se convirtió este miércoles en el rostro del cambio político al ser elegida la primera mujer y también la primera persona latina que gobernará Texas, un bastión republicano durante más de 30 años.

Una de las preguntas que surgen con su triunfo es sobre el origen de sus padres y el árbol genealógico de la virtual gobernadora de Texas.

Gilberto Hinojosa, de 74 años, y Crisanta Guerra Lozano, de 72 años, son los padres de la política texana y ambos viven actualmente. Residen en Texas y continúan ejerciendo sus respectivas carreras en el ámbito legal y de la abogacía. Sin embargo, de acuerdo con los registros públicos y genealógicos del estado de Texas, ya no están casados.

Gilberto Hinojosa contrajo nupcias posteriormente con Cynthia Garza. Pese a estar divorciados, los dos mantuvieron una relación cercana para impulsar a sus hijos. El padre de Gina Hinojosa es originario del Valle del Río Grande, ya que nació en Alamo, Texas.

Mientras que su madre nació en México, en el estado de San Luis Potosí. Juntos criaron a la gobernadora electa en una comunidad binacional en la frontera, en la ciudad de Brownsville.

Crisanta Guerra Lozano, madre de Gina Hinojosa, es ciudadana estadounidense naturalizada y sigue ejerciendo como abogada de asistencia legal.

Gilberto Hinojosa, padre de Gina, es una figura histórica de la política tejana al ser exjuez del condado de Cameron y presidente del Partido Demócrata de Texas de 2012 a 2025.

Ambos iniciaron sus carreras defendiendo los derechos civiles de los trabajadores agrícolas en el sur de Texas. Fruto de la historia de amor de los dos nació la virtual gobernadora de Texas el 8 de diciembre de 1973 en McAllen, Texas, quien creció en la ciudad fronteriza de Brownsville.

En 1996, Gina se graduó en una licenciatura en Gobierno por la Universidad de Texas en Austin. Y en 1999 obtuvo su título de abogada en la Escuela de Derecho de la Universidad George Washington e inició su trayectoria como abogada de derechos laborales y civiles.

En el 2012 se incorporó al consejo escolar del Distrito Escolar Independiente de Austin para evitar el cierre de la escuela de su hijo, hasta que se convierte en presidenta del consejo en 2015.

En 2016 fue electa miembro de la Cámara de Representantes de Texas por el Distrito 49 de Austin, cargo que asumió en enero de 2017 y ejerció durante cinco periodos.

El 3 de noviembre de 2026 hizo historia al derrotar al gobernador republicano Greg Abbott, convirtiéndose en la primera mujer latina electa para gobernar Texas.

Ella se casó con John Philip Donisi, un abogado en Austin especializado en derecho administrativo, gubernamental y de bienes raíces. Ambos se conocieron cuando ambos estudiaban leyes en Texas. Donisi cuenta con experiencia en el servicio público, trabajó como asistente especial de la gobernadora demócrata Ann Richards en los años 90.

Los hijos de la unión entre Gina Hinojosa y John Philip Donisi son Matteo Amador Donisi y Pablo Leonardo Donisi. En 2003, la familia sufrió la muerte de su primera hija, quien fue diagnosticada con Trisomía 18 durante el embarazo y falleció poco después de nacer. Gina mencionó que esta experiencia marcó profundamente su visión sobre la salud reproductiva.

Entre los hermanos de Gina Hinojosa está Xóchitl Hinojosa, quien es conocida públicamente por ser estratega y operadora política demócrata de larga trayectoria.

Ha desempeñado cargos como portavoz del Comité Nacional Demócrata (DNC) y encargada de comunicación en los departamentos de Trabajo y Justicia durante la administración de Barack Obama, en la actualidad es colaboradora como comentarista en CNN.

En sus discursos familiares, Gina también ha hecho mención a sus otros hermanos, compartiendo el entorno con su círculo integrado por Cyndi, Robert y demás miembros de la familia.

Las raíces de la primera gobernadora demócrata de Texas desde 1995 muestran que no llegó a la política por accidente, ya que su padre, Gilberto Hinojosa, un exjuez del condado de Cameron, fue presidente del Partido Demócrata en el estado durante 13 años.

Según relató en una entrevista con The New York Times, su padre y su madre, Crisanta Guerra, pareja desde la universidad, comenzaron sus carreras como abogados de derechos civiles y crearon una "comunidad binacional" en su hogar.

Y es que uno de los hitos de la política ha sido encontrar puntos en común con su electorado, repudiando la "agenda demócrata" pero prometiendo un abaratamiento de la sanidad y la factura eléctrica, menos impuestos a la propiedad y más escrutinio a las grandes empresas y el capital privado.

Entre otros factores que han permitido a la nueva gobernadora ganar votos estuvieron el apoyo de Abbott a las grandes fortunas, los gigantes tecnológicos y los centros de datos, estos últimos muy impopulares, junto con el malestar económico y la baja popularidad del presidente Donald Trump.

Precisamente arremetió contra la falta de control en las redadas del Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE), que se han cebado con parte de la población del estado y han sido un acicate para la ola demócrata de las elecciones legislativas.

Y poniendo la lucha contra la corrupción como bandera, el mes pasado Hinojosa incluso demandó a Abbott alegando que el magnate Elon Musk estaba financiando su campaña de reelección mientras recibía ventajas fiscales y contratos con el Estado, unas denuncias que pasaron factura a su rival.

Abbott gastó unos 281 millones de dólares en la campaña frente a los casi 37 millones de Hinojosa, quien además afirmó que el 95% de ese dinero procedía de pequeñas donaciones.

La hasta ahora legisladora aseguró que su victoria "sorprende al mundo" y criticó el gasto en publicidad en su contra, pero agradeció a Abbott con cordialidad sus 12 años "de servicio a este gran estado" y reveló que este la llamó para felicitarla y colaborar en la transición de poder.

HVI