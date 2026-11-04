¿A Qué Hora se Restablecerá Hoy el Servicio de la Línea B del Metro CDMX?

La Línea B del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro registra afectaciones este miércoles 4 de noviembre debido a un incendio ocurrido al exterior de sus instalaciones, que dañó el cableado y equipos eléctricos en la interestación Oceanía-Deportivo Oceanía.

El incidente, provocado por la quema de basura, obligó a suspender la circulación de trenes en el tramo que conecta con Ciudad Azteca. Las estaciones sin servicio son Deportivo Oceanía, Bosque de Aragón, Villa de Aragón, Nezahualcóyotl, Impulsora, Río de los Remedios, Múzquiz, Ecatepec, Olímpica, Plaza Aragón y Ciudad Azteca.

El director general del Metro, Adrián Rubalcava, informó inicialmente que las reparaciones podrían extenderse durante toda la jornada. Mientras tanto, se mantiene el servicio de Buenavista a Oceanía y se coordina el apoyo de unidades de la Red de Transporte de Pasajeros (RTP) entre Oceanía y Villa de Aragón.

¿A qué hora restablecerán el servicio de la Línea B?

Alrededor de las 11:30 horas, el director del Metro informó que personal de la Dirección de Instalaciones Fijas, equipos de alta y baja tensión y trabajadores sindicalizados continuaban con las labores para reparar los daños.

Rubalcava señaló que se agilizaría la llegada de los materiales necesarios para avanzar en los trabajos y estableció como objetivo restablecer la circulación entre las 18:40 y las 19:00 horas de este miércoles.

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"Seguimos con los trabajos finales en la Línea B del Metro CDMX. Más de 50 trabajadores, mujeres y hombres, realizan los últimos empalmes del cableado eléctrico y de fibra óptica, así como las verificaciones técnicas para energizar de forma segura", añadió.

El funcionario también reconoció el esfuerzo de las trabajadoras y los trabajadores que participan en las reparaciones.

Por ahora, el horario señalado corresponde a la meta de las autoridades, por lo que los usuarios deberán mantenerse atentos a los avisos oficiales del Metro sobre la reanudación del servicio en todas las estaciones.