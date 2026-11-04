Movilidad

¿A Qué Hora se Restablecerá Hoy el Servicio de la Línea B del Metro CDMX?

Un incendio dañó equipos eléctricos entre Oceanía y Deportivo Oceanía afectando 11 estaciones

Foto: CuartoscuroFoto: Cuartoscuro

Escucha este artículo

00:00
-00:00
Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+
¿A Qué Hora Regresa el Servicio de Línea B del Metro CDMX Hoy 4 de Noviembre 2026? | N+