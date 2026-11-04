Economía

Empresas de Elon Musk Caen en la Bolsa tras Ola Demócrata en Elecciones Intermedias de EUA

A la mañana siguiente del triunfo demócrata han tropezado las acciones de las empresas de Elon Musk, quien invirtió millones en el Partido Republicano

Elon MuskCaen acciones de empresas de Elon Musk tras victoria demócrata. Foto: Reuters

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