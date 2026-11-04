Economía

Sheinbaum Explica si Resultados de Elecciones en EUA Impactan en Negociación del T-MEC

La mandataria nacional dice que, por lo pronto, siguen las conversaciones sobre el tratado comercial entre México, Estados Unidos y Canadá

Claudia Sheinbaum Pardo en conferencia de prensa en Palacio Nacional. Foto: Presidencia de la RepúblicaClaudia Sheinbaum Pardo en conferencia de prensa en Palacio Nacional. Foto: Presidencia de la República

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