Sheinbaum Explica si Resultados de Elecciones en EUA Impactan en Negociación del T-MEC

Ante el virtual triunfo del partido demócrata en las elecciones legislativas de medio mandato en Estados Unidos de América (EUA), la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aclaró si estos resultados impactarán en la negociación del tratado comercial T-MEC.

Durante su conferencia de prensa matutina en Palacio Nacional, explicó que las negociaciones no son directamente con el Congreso estadounidense, sino con el Gobierno federal, que encabeza su homólogo Donald Trump.

“Las negociaciones que tenemos son con el Gobierno federal de Estados Unidos, con la Secretaría de Comercio y el área dedicada a tratados, y eso digamos no estuvo a votación, fue el Congreso y algunos de los estados”, manifestó.

De acuerdo con la mandataria nacional, la relación con la administración estadounidense dependerá del Gobierno de EUA.

“Dependerá del propio gobierno del presidente Trump hacia dónde, si esta elección cambia su punto de vista o no, o qué es lo que van a desarrollar (…) Es muy temprano para saber si algo va a cambiar dados los resultados de la elección de ayer”, indicó.

Adelantó que en tanto, siguen las conversaciones sobre el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

“Nosotros no estamos negociando directamente con el Congreso, sino con el Gobierno de Estados Unidos (…) Por lo pronto siguen las conversaciones con los secretarios y con el propio presidente Trump”, sostuvo.

Apenas el pasado 20 de octubre, el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, afirmó que el T-MEC seguirá vigente durante 10 años.

Durante una comparecencia en el Senado de la República, expuso que el tratado comercial continuará operando bajo un esquema de revisiones anuales.

"Hubo riesgo, pero se sorteó. Hoy en día queda claro que el tratado va a estar vigente 10 años. Vamos a hacer una revisión anual; la más amplia probablemente sea la de este año", manifestó.

Según el funcionario, hasta el momento se han realizado más de 100 reuniones respecto al tema.

También dijo que, a pesar de los constantes señalamientos del presidente estadounidense respecto al problema del narcotráfico en México, el tema no se discute ni ha afectado hasta ahora la mesa de negociación del Tratado de Comercio de México, Estados Unidos y Canadá.

SPB