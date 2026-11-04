Resultados Sorteo Mayor 4034 de la Lotería Nacional Hoy En Vivo: Lista de Ganadores y Premios

Hoy como cada martes se celebra la ceremonia de premiación del Sorteo Mayor 4034 de la Lotería Nacional que entrega 21 millones de pesos como Premio Mayor, Así que si compraste billete, aquí podrás consultar el listado con todos los números ganadores de este 3 de Noviembre 2026.

En esta rifa, que forma parte del Calendario de Sorteos de la Lotería Nacional de Noviembre 2026, participan 60 mil billetes numerados del 00001 al 60,000 que participan por ganar alguno de los premios millonarios.

En total el Sorteo Mayor 4034 ofrece un total de 66 millones 99 mil pesos, repartidos en 18 mil 760 premios.

¿Dónde ver en vivo el Sorteo Mayor 4034 de la Lotería Nacional?

Si quieres seguir en vivo la transmisión de la ceremonia de premiación del Sorteo Mayor 4034, lo puedes hacer a través de la cuenta de Youtube de la Lotería Nacional (Lotenal), en el apartado de Juegos Tradicionales.

El directo inicia en punto de las 20:00 horas, aunque desde minutos antes puedes seguir la preparación de las urnas de dónde los Niños Gritones obtendrán los números ganadores de la velada.

La Lotería Nacional dedicó el Sorteo Mayor 4034 a las Catrinas y Catrinas, personaje emblema de México en el mundo. Foto: Facebook Lotería Nacional.

De acuerdo con la Lotería Nacional el sorteo entrega un total de 466 premios directos, éstos son los que cantan los niños gritones durante la ceremonia del martes.

Lotería Nacional dedica Sorteo Mayor 4034 a La Catrina

La Lotería Nacional dedicó el billete del Sorteo Mayor 4034 a las Catrinas y Catrines, figuras emblemáticas de la cultura mexicana que se asocian al Día de Muertos.

Su origen se remonta al grabador José Guadalupe Posada, quien creó la "Calavera Garbancera" como una crítica social a las apariencias y las desigualdades, personaje que más adelante retomó el muralista Diego Rivera, y la popularizó con el nombre y vestimenta elegante que hoy la caracterizan.

A través de los años, La Catrina se ha convertido en un emblema de México en todo el mundo, y ha ganado protagonismo durante las festividades de Día de Muertos que se celebran a inicios de noviembre.

Resultados Lotería Nacional 3 de Noviembre 2026: Lista de Ganadores Sorteo Mayor 4034

En este apartado hallarás la lista completa de números ganadores del Sorteo Mayor 4034, así como los montos que obtuvieron. Será en punto de las 20:00 horas cuando los Niños Gritones den a conocer a los afortunados que se convierten en los próximos millonarios de México.

El número 37810 obtiene premio de 21, 000, 000, Premio Mayor.

El número 05423 obtiene premio de 2,550,000 Segundo Premio.

El número 37890 obtiene premio de 900, 000.

El número 16070 obtiene premio de 240, 000.

El número 12528 obtiene premio de 240, 000.

El número 46247 obtiene premio de 240, 000.

El número 39626 obtiene premio de 240, 000.

El número 45729 obtiene premio de 120, 000.

El número 06339 obtiene premio de 120, 000.

El número 21232 obtiene premio de 120, 000.

El número 17248 obtiene premio de 120, 000.

El número 04848 obtiene premio de 120, 000.

Si aún no estás familiarizado con la dinámica de juego, puedes consultar los resultados del pasado 27 de octubre, día en que se jugó el Sorteo Mayor 4033 de la Lotería Nacional.