Economía

Resultados Sorteo Mayor 4034 de la Lotería Nacional Hoy En Vivo: Lista de Ganadores y Premios

A partir de las 20:00 horas podrás consultar la lista completa de billetes ganadores, así como el número que obtuvo el Premio Mayor de 21 millones de pesos.

Boletos de la Lotería Nacional 3 de Noviembre 2026. Sorteo Mayor 4034.Hoy se celebra el Sorteo Mayor 4034 de la Lotería Nacional que entrega 21 millones de pesos como Premio Mayor, sigue los resultados en vivo. Foto: Cuartoscuro.
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Resultados Lotería Nacional En Vivo Hoy 3 de Noviembre 2026: Ganadores Sorteo Mayor 4034 y Cuánto Obtuvieron | N+