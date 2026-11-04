Ciberataque en Francia: Ahora Manipulan Refrigeradores de Sangre y Ponen en Riesgo Muestras

Un ciberataque contra un proveedor del sistema de transfusión sanguínea de Francia puso en riesgo la conservación de muestras de sangre y plasma destinado a transfusiones, luego de que piratas informáticos manipularan los controles de temperatura de varias cámaras frigoríficas para elevar sus parámetros hasta los 110 grados Celsius.

El incidente ocurrió durante la noche del 1 al 2 de noviembre de 2026 y fue revelado este martes 3 de noviembre por el periódico francés Le Canard Enchaîné. La empresa afectada fue Coolworld, proveedora de servicios y mantenimiento de equipos de refrigeración utilizados por el Establecimiento Francés de la Sangre (EFS).

El EFS es un organismo público encargado de recolectar, preparar y distribuir productos sanguíneos en Francia. Su responsabilidad comprende garantizar la seguridad de la cadena transfusional, desde la donación hasta la entrega de los componentes a los centros que atienden a los pacientes.

De acuerdo con el Ministerio de Salud francés, es el operador civil único de la transfusión sanguínea en el país y permite cubrir las necesidades de aproximadamente un millón de pacientes cada año.

Según menciona la publicación, los equipos estaban configurados para conservar muestras a aproximadamente 30 grados bajo cero. Sin embargo, los atacantes habrían modificado los controles para programar temperaturas de hasta 110 grados Celsius.

La anomalía fue detectada por un técnico de guardia durante la madrugada, quien identificó el incremento en los registros de temperatura y permitió activar medidas para evitar mayores afectaciones.

Después de darse a conocer el ataque, el Establecimiento Francés de la Sangre informó que uno de sus proveedores de equipos frigoríficos había sufrido un incidente de ciberseguridad que podía afectar instalaciones de supervisión y control de cámaras frías.

Según el organismo, no se identificaron consecuencias sanitarias ni pérdidas de productos sanguíneos. Los materiales almacenados en los equipos involucrados fueron trasladados o puestos a resguardo.

Entre los productos que habrían estado expuestos se encontraban muestras de donantes y plasma congelado destinado a transfusiones, de acuerdo con la información publicada por el medio francés.

Hasta el momento, no se ha informado públicamente cuántas instalaciones resultaron afectadas, cuánto tiempo permanecieron expuestas a las modificaciones ni quiénes fueron los responsables del ataque.

Este ciberataque se suma a los dirigidos a refrigeradores en supermercados europeos, los cuales han afectado la cadena alimentaria en Francia y otros 9 países.

PT