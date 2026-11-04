Internacional

Ciberataque en Francia: Ahora Manipulan Refrigeradores de Sangre y Ponen en Riesgo Muestras

Según el diario francés Le Canard Enchaîné, piratas informáticos alteraron los controles de temperatura de cámaras frigoríficas hasta alcanzar niveles extremos

Ciberataque en Francia: Manipulan Refrigeradores de Sangre y Ponen en Riesgo MuestrasFoto: Cuartoscuro
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