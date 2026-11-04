Estilo de vida

¿Cuándo y Dónde Es la Feria de la Mezclilla Nextlalpan 2026? Habrá Conciertos y Ofertas en Ropa

El Gobierno de Nextlalpan ha confirmado las fechas y grupos de la Feria de la Mezclilla 2026; conoce aquí los detalles de esta nueva edición

Feria de la MezclillaSe ha dado a conocer la lista de artistas que participarán en la Feria de la Mezclilla. Foto: Gobierno Municipal de Atizapán, México
Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+