¿Cuándo y Dónde Es la Feria de la Mezclilla Nextlalpan 2026? Habrá Conciertos y Ofertas en Ropa

El esperado evento que combina moda, diversión y música llegará en su nueva edición al Estado de México con un cartel de conciertos que emociona, así como sus ya tradicionales ofertas. Se trata de la Feria de la Mezclilla Nextlalpan 2026 y en N+ te contamos sus fechas, ubicación, cómo llegar de la Ciudad de México y la lista de artistas que se presentarán.

Luego de las festividades de Día de Muertos, que reunieron a miles de personas en centros clave de la festividad, como Mixquic o la Zócalo de la capital del país, continúan algunos eventos populares, como es este bazar localizado al norte de la entidad mexiquense.

¿Cuándo y dónde será la Feria de la Mezclilla de Nextlalpan?

La edición 2026 de la Feria Internacional de la Mezclilla Nextlalpan se realizará del 13 al 22 de noviembre. Durante estos días podrás disfrutar de una nutrida catelera con artistas estelares totalmente gratuitos, así como proyectos artísticos de distintas corrientes que se presentarán a lo largo del día y cada una de las jornadas en las que se lleve a cabo este evento.

Debes tomar en cuenta que, a diferencia de otras ocasiones, esta edición número 28 de la Feria no se llevará a cabo sobre la avenida Juárez, sino que será en el Deportivo Municipal Carlos Mercenario Carbajal, en Nextlalpan, Estado de México.

Nextlalpan es considerado uno de los centros de producción textil más importantes de la República, especialmente de la mezclilla. Su producción atrae compradores de todo el país y la actividad representa un importante ingreso económico para decenas de familias en el municipio.

Durante la presentación del evento, autoridades locales mencionaron que, en los stands, las personas podrán encontrar pantalones, chamarras y todas las prendas que estén relacionadas con la mezclilla.

¿Cuál es la cartelera de la Feria de la Mezclilla Nextlalpan 2026?

El Mimoso – Viernes 13 de noviembre 2026.

Gabito Ballesteros – Sábado 14 de noviembre 2026.

Gloria Trevi – Domingo 15 de noviembre 2026.

Los Plebes del Rancho – Lunes 16 de noviembre 2026.

Guardianes del Amor – Martes 17 de noviembre 2026.

Diego Morán – Miércoles 18 de noviembre 2026.

Los Yaguaru – Jueves 19 de noviembre 2026.

Santa Fe Klan – Viernes 20 de noviembre 2026.

Alejandra Guzmán – Sábado 21 de noviembre 2026.

Los Horóscopos de Durango – Domingo 22 de noviembre 2026.

¿Cómo llegar a la Feria de la Mezclilla Nextlalpan 2026?

Para llegar al municipio de Nextlalpan desde la Ciudad de México en transporte público, puedes tomar como último transporte que de conexión el Mexibús Ojo de Agua - Zumpango vía Santa Ana.

Una de las rutas que puedes tomar son:

Tren Suburbano: Buenavista a Xaltocan.

Mexibús: Mercado de Zumpango - Av. Libertad

En coche puedes tomar el Circuito Exterior Mexiquense.