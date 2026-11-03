Catrina Monumental del Zócalo CDMX: Extienden Fecha para Visitarla, ¿Hasta Cuándo Estará?

Ante la gran cantidad de personas que ha recibido desde su instalación en la Megaofrenda del Zócalo de la Ciudad de México, el gobierno capitalino confirmó que la Catrina monumental se queda unos días más.

En su cuenta de X, las autoridades capitalinas publicaron que la gente aún tiene tiempo para visitarla.

¿Hasta qué día estará la Catrina Monumental del Zócalo?

Luego de que el 2 de noviembre comenzaran a circular versiones de que se extendería su estancia, hoy el Gobierno CDMX confirmó que la Catrina monumental se quedará hasta el próximo miércoles 11 de noviembre.

"¡La Catrina Monumental se queda unos días más en el Zócalo capitalino! Queremos que nadie se quede sin admirarla y disfrutar de esta hermosa figura que llena de orgullo, color y alegría el corazón de nuestra ciudad. El 11 de noviembre será su último día en el Zócalo", informó el gobierno capitalino.

¿Cuánto mide la Catrina Monumental?

La Catrina Monumental mide más de 33.41 metros y fue construida por artistas mexicanos, principalmente el Taller de Arte Xibalbá. Mientras su vestido mide 27 metros con bordados artesanales de Tenango, Hidalgo. La rodean más de 100 mil flores de cempasúchil.

Su construcción requirió nueve meses de trabajo, donde participaron alrededor de 180 personas, entre ingenieros, arquitectos, herreros, escultores, cartoneros y pintores.

¿Cuál fue el Rércord Guinness que rompió la catrina?

La Catrina Monumental rompió el Récord Guinness al obtener el reconocimiento como la figura de este tipo más alta del mundo, con más de 33 metros. Superó la marca anterior de 28.15 metros, que correspondía a una catrina instalada en Puerto Vallarta, Jalisco, en 2023.

Información N+