Más de 30 Mil Personas Presenciaron el Caminar de la Muerte en Guanajuato

Alrededor de 30 mil personas se reunieron en el centro histórico de Guanajuato Capital para presenciar el caminar de la muerte.

Una representación nocturna del viaje de las almas al Mictlán que marcó el cierre de las actividades del 8.º festival del Día de Muertos.

El contingente partió del puente del Campanero y avanzó por la calle Sopeña, el Teatro Juárez y el Jardín de la Unión, hasta llegar a la plaza de La Paz, donde la escenificación concluyó poco antes de las 11 de la noche, frente a la basílica colegiata de nuestra señora de Guanajuato.

Familias, jóvenes y adultos aguardaron el paso de la procesión, que combinó elementos de la cosmovisión prehispánica con catrinas y figuras de cartonería.

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Personas han escogido este evento como una forma de reunir a la familia y visitar el estado, pues las nuevas generaciones están muy emocionadas con este recorrido.

Los tapetes de aserrín y arena, exhibidos desde la mañana, fueron retirados gradualmente al avanzar el recorrido, mientras elementos de seguridad resguardaron la zona.