Cultura

Más de 30 Mil Personas Presenciaron el Caminar de la Muerte en Guanajuato

La representación nocturna del viaje de las almas al Mictlán marcó el cierre de las actividades del festival del Día de Muertos

Más de 30 Mil Personas Presenciaron el Caminar de la Muerte en Guanajuato.Más de 30 Mil Personas Presenciaron el Caminar de la Muerte en Guanajuato. Foto: N+

Escucha este artículo

00:00
-00:00

Destacado

El trayecto estuvo adornado por tapetes de aserrín y arena por donde fue pasando la procesión encabezada por la figura de la muerte.

Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+