Asesinan a Tres Personas en Monte del Coecillo en Silao, Guanajuato

Tres personas murieron tras un ataque armado registrado la noche del lunes en la comunidad Monte del Coecillo, en Silao.

Los hechos se reportaron cerca de la plaza principal y a espaldas del parque industrial Las Colinas.

Tras el ataque dos víctimas fallecieron en el lugar, en el cruce de Miguel Hidalgo y Vicente Guerrero.

Mientras que la tercera fue llevada a un hospital con heridas de bala en el pecho, pero murió poco después al recibir atención médica.

Policías municipales resguardaron la zona en espera de los peritos y del personal del ministerio público.

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La Fiscalía General del Estado de Guanajuato investigará el caso para esclarecer los hechos, identificar a los responsables y establecer el móvil.

Las identidades de las personas fallecidas no han sido informadas. Será el personal del Servicio Médico Forense quienes realicen la necropsia de ley.