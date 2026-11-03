Balaceras

Asesinan a Tres Personas en Monte del Coecillo en Silao, Guanajuato

Las víctimas se encontraban en la plaza principal a espaldas del parque Industrial Las Colinas

Asesinan a Tres Personas en Monte del Coecillo en Silao.Asesinan a Tres Personas en Monte del Coecillo en Silao. Foto: N+

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Hasta el momento se desconocen las identidades de los fallecidos siendo el SEMEFO quienes lo informen.

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