Se registró un enfrentamiento armado entre policías, elementos de la Marina y pobladores en la comunidad de Ignacio Zaragoza perteneciente al municipio de Huamantla en Tlaxcala.

De acuerdo a las autoridades, durante la noche del 1 de noviembre, elementos de la Policía Municipal arribaron a dicha comunidad para atender un reporte de detonaciones de arma de fuego.

La Dirección de Seguridad Pública mencionó que los elementos encontraron una situación de violencia entre particulares, por lo que decidieron intervenir; en ese momento los oficiales fueron agredidos con golpes y balazos por lo que se solicitó el apoyo urgente de otras corporaciones, entre ellas el de la Secretaría de Marina.

Se sabe que los hechos ocurrieron en inmediaciones de las calles 16 de Septiembre y José María Morelos, en donde más de 50 personas se involucraron en el altercado.

De manera preliminar se dio a conocer que los pobladores presuntamente llevaban palos, tubos, piedras y diversos objetos, y al menos uno de ellos portaba un arma de fuego con el que hizo las detonaciones.

Derivado al enfrentamiento, una patrulla municipal y una unidad perteneciente a la Secretaría de Marina resultaron dañadas por impactos de bala.

Además, las autoridades confirmaron que hubo elementos de seguridad lesionados, aunque no dio detalles sobre el número, de manera extraoficial la comunidad menciona que fueron al menos tres oficiales heridos.

Comunicado tras enfrentamiento en la comunidad Ignacio Zaragoza. Foto: Ayuntamiento Huamantla

El Ayuntamiento de Huamantla señaló que al momento de emitir su informe, no contaba con información confirmada sobre posibles personas fallecidas entre la población; sin embargo, se mantienen en espera de más detalles por parte de las instancias competentes.

Por último, la autoridad municipal refrendó su compromiso de actuar con responsabilidad y mantener la coordinación con las autoridades correspondientes para esclarecer esta situación que puso en riesgo la seguridad de la ciudadanía y del personal de seguridad.

Con información de N+

MCS