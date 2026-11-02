Balaceras

Marina y Policías Son Atacados a Balazos por Pobladores en Tlaxcala

Los elementos de seguridad resultaron heridos tras ser agredidos por habitantes de la comunidad de Zaragoza en el municipio de Huamantla

Policías son atacados a balazos por pobladores en Huamantla, Tlaxcala.Enfrentamiento entre policías y pobladores en Huamantla, Tlaxcala. Foto: Radio 1370AM Peligrosa.mx Tlax/Pue

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Pobladores atacan a balazos a policías y Marina en la comunidad Ignacio Zaragoza de Huamantla, Tlaxcala

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