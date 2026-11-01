Hallan Cuerpo Sin Vida de Joven Desaparecido en un Río de Tlatlauquitepec, Puebla

El cuerpo sin vida de una persona reportada como desaparecida el pasado 29 de octubre, fue localizado en la corriente de un río en el municipio de Tlatlauquitepec, en el estado de Puebla.

Se trata de Felicitos 'N', originario de la localidad de Zacatipan del municipio de Cuetzalan, donde sus restos fueron localizados y extraídos por 100 voluntarios y personal de Protección Civil del estado de Puebla, tras días de búsqueda.

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Tras la extracción del cadáver, autoridades ministeriales realizaron el levantamiento del mismo para llevarlo al anfiteatro de la región para realizar la autopsia de ley donde se conocerán las causas de muerte.

Hasta el momento se desconocen las circunstancias por las que habría desaparecido, y localizado sin vida días después en la corriente del río. Las autoridades investigan.

Con información de N+

JAPR