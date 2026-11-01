Desaparecidos

Hallan Cuerpo Sin Vida de Joven Desaparecido en un Río de Tlatlauquitepec, Puebla

Felicitos 'N', originario de la localidad de Zacatipan del municipio de Cuetzalan, fue reportado desaparecido desde el 29 de octubre

El hombre de 20 era originario de Cuetzalan en Puebla.El hombre de 20 era originario de Cuetzalan en Puebla. Foto: Ficha de búsqueda

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Triste hallazgo en Puebla: Felicitos 'N', desaparecido desde el 29 de octubre, fue encontrado sin vida en un río. Autoridades investigan las circunstancias de su desaparición.

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