Internacional

SRE Identifica a 12 Mexicanos Afectados en Acciente de Trenes en Urda; Uno Sigue Desaparecido

La Cancillería mexicana detalló que continúa la búsqueda por parte de las autoridades españolas de un mexicano cuyo paradero no ha sido confirmado.

Zona de accidente en Urda, ToledoZona cero del accidnete de trenes en Urda. Foto: EFE
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