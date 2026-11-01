Programas sociales

Calendario de Pago Pensión Bienestar del 2 al 6 de Noviembre 2026: Lista de Adultos que Cobran

Checa las fechas de pago Bienestar de esta semana, pues la pensión de noviembre 2026 también le llega a las mujeres de 60 a 64 años, personas con discapacidad y madres trabajadoras

Calendario de pagos Pensión Bienestar del 2 al 6 de noviembre 2026 lista de adultos mayores que cobranArranca la primera semana de pago de la Pensión Bienestar noviembre 2026. Foto: Secretaría de Bienestar

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