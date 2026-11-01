Calendario de Pago Pensión Bienestar del 2 al 6 de Noviembre 2026: Lista de Adultos que Cobran

Empieza la primera semana del mes y también da inicio el calendario de pagos de la Pensión Bienestar, y si aún no sabes cuándo depositan el apoyo para adultos mayores y mujeres de 60 a 64 años, te compartimos qué letras cobran en las fechas de pago del 2 al 6 de noviembre 2026.

La titular de la Secretaría de Bienestar, Leticia Ramírez fue la encargada de anunciar el calendario con las fechas de pago Bienestar de noviembre 2026, por eso en una nota ya te dijimos en qué bancos puedes retirar dinero de la Tarjeta de Bienestar y quiénes cobran un doble depósito con aguinaldo incluido.

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¿Cuándo pagan la Pensión Bienestar adultos mayores y mujeres de 60 a 64 en noviembre 2026?

De acuerdo con las fechas de pago dadas a conocer por Leticia Ramírez, del 3 al 27 de noviembre 2026 se va a realizar la dispersión del sexto depósito de las pensiones Bienestar de este año.

Durante esos días todos los beneficiarios que tengan activa su Tarjeta de Bienestar de alguna de las pensiones van a recibir su apoyo económico correspondiente al bimestre de noviembre-diciembre 2026.

Calendario de pagos Pensión Bienestar del 2 al 6 de noviembre 2026: Lista de letras

Si aún no cobras tu apoyo económico y tienes tu tarjeta activada, quiere decir que tu dinero está próximo a llegar, por eso acá te dejamos la lista de letras a las que depositan por día esta semana:

Lunes 2 de noviembre 2026 no hay pagos.

Letra A: Martes 3 de noviembre 2026.

Letra B: Miércoles 4 de noviembre 2026.

Letra C: Jueves 5 y viernes 6 de noviembre 2026.

¿Cuánto es del pago de la Pensión Bienestar adultos mayores y Mujeres de 60 a 64 años?

Para el mes de noviembre, la Pensión Bienestar adultos mayores da un pago de 6,400 pesos por beneficiario. Mientras que a las beneficiarias del apoyo a Mujeres de 60 a 64 años les depositan la cantidad de 3,100 pesos. Se espera que para 2027 haya un aumento, como ha ocurrido durante los últimos años.

AO