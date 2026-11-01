Seguridad

Muere Hombre Tras Ataque con Arma Blanca en Ciudad Juárez

La víctima logró caminar más de nueve cuadras después de la agresión, pero finalmente se desplomó debido a las heridas

Matan a hombre con arma blancaMatan a hombre con arma blanca. Foto: N+

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