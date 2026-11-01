Muere Hombre Tras Ataque con Arma Blanca en Ciudad Juárez

La mañana de este domingo, un hombre perdió la vida tras ser atacado con un arma blanca, agresión que lo dejó gravemente herido, en el cruce de las calles Agustín de la Vega y Ponciano Arriaga, de la colonia Revolución Mexicana, en Ciudad Juárez.

De acuerdo con la información proporcionada por las autoridades, tras el ataque, el hombre logró caminar más de nueve cuadras mientras perdía sangre, hasta desplomarse en el cruce mencionado, donde fue localizado por agentes ministeriales.

Con el objetivo de establecer dónde ocurrió la agresión, los agentes siguieron un rastro de sangre sobre la calle Ponciano Arriaga, el cual se extendía hasta el cruce con la calle General José Mariano Salas, a un costado de un establecimiento de venta de tacos.

Hasta el momento, las autoridades no han emitido más información sobre el ataque. Se espera que, una vez concluidas las investigaciones correspondientes, puedan esclarecer cómo ocurrieron los hechos e identificar al responsable.