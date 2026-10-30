Se Intoxican 10 Trabajadores en una Agencia de Autos de Ciudad Juárez

La tarde de este viernes, diez trabajadores de una agencia de vehículos ubicada sobre la avenida Paseo Triunfo de la República, cerca del cruce con la Plutarco Elías Calles, en Ciudad Juárez, fueron atendidos por paramédicos tras presentar síntomas de intoxicación por inhalación de gases.

De acuerdo con los primeros reportes, los empleados abrieron una fosa utilizada para descargar el combustible almacenado en los vehículos, momento en el que se liberaron gases que provocaron malestares entre los trabajadores.

Los afectados comenzaron a presentar síntomas como dolor de cabeza y mareos, por lo que solicitaron el apoyo de los cuerpos de emergencia para recibir los primeros auxilios. Al lugar acudieron paramédicos de la Cruz Roja y de URGE; sin embargo, ninguno de los trabajadores requirió traslado a un hospital.

Asimismo, elementos del Departamento de Bomberos y personal de Protección Civil acudieron a las instalaciones de la agencia para inspeccionar el lugar y verificar las condiciones en las que ocurrió el incidente.