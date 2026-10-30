Salud

Se Intoxican 10 Trabajadores en una Agencia de Autos de Ciudad Juárez

Los empleados presentaron dolor de cabeza y mareos tras inhalar gases, por lo que solicitaron ayuda de los cuerpos de emergencia

Alertan por intoxicación de trabajadoresAlertan por intoxicación de trabajadores. Foto: N+

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Intoxicación en agencia de autos en Ciudad Juárez: 10 empleados afectados por gases al abrir una fosa de combustible.

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