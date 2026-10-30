Trabajadores del IMSS en Puebla se Suman a la Cuarta Marcha Nacional Pacífica

Este día sindicalizados del IMSS en Puebla marchan por calles de la capital poblana con rumbo a la Delegación Estatal para exigir un aumento salarial digno e insumos para su trabajo.

La movilización que inició por calles del Centro Histórico se suma al paro nacional del Instituo Mexicano del Seguro Social (IMSS), en el que muestran su rechazo al aumento del 8 por ciento a su salario que les fue impuesto sin su consentimiento.

El contingente avanza sobre la calle 4 sur y se dirige al Bulevar 5 de Mayo con destino al Hospital IMSS San José. Se recomienda tomar precauciones y optar por vías alternas para evitar retrasos.

La manifestación ocurrió luego de que "Fuerza Puebla IMSS" convocó a la marcha para este viernes, que partió de la casa sindical rumbo a la Delegación del IMSS. En rueda de prensa aclararon que no se dirigirán a Casa Aguayo.

Con información de N+

JAPR