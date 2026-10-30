Movilidad

Trabajadores del IMSS en Puebla se Suman a la Cuarta Marcha Nacional Pacífica

Reportan cierres viales por la presencia de decenas de trabajadores del sindicato "Fuerza Puebla IMSS"

El contingente se dirige al Hospital de San José en Puebla.El contingente se dirige al Hospital de San José en Puebla. Foto: N+

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Sindicalizados del IMSS en Puebla se unen a la marcha nacional rechazando el aumento salarial del 8%. La protesta avanza hacia el Hospital IMSS San José.

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