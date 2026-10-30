¿Cómo Va la México-Querétaro Hoy? Reporte Actualizado del Tráfico tras Bloqueo en Pleno Puente

La autopista México-Querétaro ha registrado afectaciones a la circulación este viernes 30 de octubre, luego de un choque múltiple que provocó el cierre temporal de ambos sentidos a la altura del kilómetro 81, en el municipio de Jilotepec, Estado de México. El incidente ocurrió durante el inicio del puente por Día de Muertos, cuando cientos de automovilistas comienzan sus desplazamientos hacia distintos destinos.

De acuerdo con reportes de Caminos y Puentes Federales (CAPUFE), en el accidente estuvieron involucrados varios tractocamiones, una camioneta y automóviles particulares; una de las unidades se incendió, por lo que fue necesaria la intervención de cuerpos de emergencia.

Después de permanecer cerrada durante aproximadamente dos horas, la circulación fue restablecida parcialmente. Sin embargo, CAPUFE reportó reducción de carriles en ambos sentidos y carga vehicular en la zona del kilómetro 81.

La Guardia Nacional Carreteras informó que la circulación fue restablecida en el kilómetro 79+900 de la carretera México-Querétaro, en el Estado de México, luego del accidente vial registrado durante la jornada. Sin embargo, aún se reporta carga vehicular en la zona, por lo que, aunque ya hay paso para los automovilistas, se recomienda conducir con precaución y considerar posibles retrasos en el recorrido.

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Además, durante la mañana se reportó otro accidente en el kilómetro 62, con dirección a Querétaro, donde un tractocamión salió del camino y chocó contra la barrera metálica. Este percance también provocó reducción de carriles y carga vehicular intensa.

Ante el posible incremento de viajes por el puente de Día de Muertos, se recomienda a los conductores anticipar sus salidas, considerar tiempos adicionales de traslado y revisar las condiciones de circulación antes de incorporarse a la autopista.

Otros puntos que pueden presentar congestionamiento son Cuesta China, las zonas de obras entre Tepotzotlán y Huehuetoca, así como el tramo de Palmillas a El Rodeo, en San Juan del Río. A esto se suma la posible acumulación de vehículos en las casetas de Tepotzotlán y Palmillas, debido al tránsito de automovilistas y transporte de carga.