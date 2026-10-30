Movilidad

¿Cómo Va la México-Querétaro Hoy? Reporte Actualizado del Tráfico tras Bloqueo en Pleno Puente

Durante el inicio del puente por Día de Muertos 2026 un choque múltiple provocó el cierre temporal de ambos sentidos. La circulación fue restablecida, aunque persiste la carga vehicular en la zona

México-Querétaro Registra Carga Vehicular por Accidente y ObrasMéxico-Querétaro Registra Carga Vehicular por Accidente y Obras. Foto: CAPUFE

Escucha este artículo

00:00
-00:00

Destacado

Otros puntos que pueden presentar congestionamiento son Cuesta China, las zonas de obras entre Tepotzotlán y Huehuetoca, así como las casetas de Palmillas y Tepotzotlán, donde coinciden vehículos

Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+
¿Cómo Va la México-Querétaro Hoy? Reporte Al Momento del Tráfico tras Bloqueo en Puente de Día de Muertos | N+