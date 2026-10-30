¿Hay Doble No Circula Hoy 31 de Octubre por Halloween? Carros Castigados en el Quinto Sábado

Llegamos al último día del mes y resulta que se trata del quinto sábado, por eso acá te decimos si hay Doble Hoy No Circula este 31 de octubre 2026, para que sepas qué autos no circulan en CDMX y Edomex, según el calendario del programa de restricción vehicular.

Las lluvias, el viento y otros factores ayudan a que la calidad del aire no llegue a niveles en los que obligan a la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) a activar el Doble No Circula por Contingencia Ambiental, pero durante los últimos días la contaminación aumentó al grado de tener que prestarle atención especial.

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¿Hay Contingencia Ambiental hoy en CDMX y Edomex?

De acuerdo con el último reporte del Índice de Aire y Salud, la calidad del aire en CDMX y Edomex es mala debido a que en el aire se reportan diversos contaminantes, como ozono y partículas PM10 y 2.5. Esto vuelve probable la posibilidad de que la CAMe implemente medidas adicionales para evitar que la contaminación aumente.

Aunque el riesgo de contaminación es elevado, las autoridades no ven necesario activar la fase 1 de Contingencia Ambiental en el Valle de México. Aún así te recomendamos seguir de cerca todas las actualizaciones que se brinden al respecto.

Debido a que hasta el momento la Contingencia Ambiental está desactivada, el Doble Hoy No Circula también se encuentra suspendido. Eso quiere decir que este sábado se van a aplicar las restricciones vehiculares habituales en la Ciudad de México y el Estado de México.

De acuerdo con los establecido por la Secretaría del Medio Ambiente (SEDEMA) el programa Hoy No Circula indica que la restricción inicia desde las 05:00 de la mañana y termina a las 22:00 horas del sábado 31 de octubre 2026.

Hoy No Circula 31 de octubre 2026: Qué carros y placas no salen por restricción

Con la Contingencia inactiva, el Hoy No Circula 31 de octubre 2026 opera con normalidad en plena celebración del Halloween, lo que significa que los siguientes carros no circulan durante el quinto sábado del mes:

Carros con holograma 2.

Ya que hasta el momento está suspendido el Doble Hoy No Circula sabatino 31 de octubre 2026, eso significa que los carros con holograma 0, 00 y 1, así como los autos híbridos y eléctricos están exentos del programa de restricción vehicular en CDMX y Edomex para este sábado.

AO