Movilidad

¿Hay Doble No Circula Hoy 31 de Octubre por Halloween? Carros Castigados en el Quinto Sábado

El programa Hoy No Circula sabatino de este 31 de octubre 2026 aplica de una forma poco común, por eso checa qué autos no circulan en CDMX y Edomex

Hay Doble Hoy No Circula 31 de octubre 2026 por Halloween carros castigados por quinto sábado del mes en CDMX y EdomexEl programa Hoy No Circula sabatino tiene varias en el quinto sábado del mes. Foto: Cuartoscuro

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