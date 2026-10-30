¿Qué Panteones de CDMX Abren Toda la Noche en Día de Muertos 2026?

Si planeas visitar a tus seres queridos este Día de Muertos, es importante que conozcas los horarios de los panteones de la Ciudad de México para el 1 y 2 de noviembre de 2026.

Algunas alcaldías ampliarán el acceso a los cementerios para recibir a las familias que acuden a dejar flores, veladoras y ofrendas.

Sin embargo, ningún panteón de la capital tiene establecido un horario regular de apertura las 24 horas. Aunque algunos permiten velaciones nocturnas por tradición, esto no significa que el acceso permanezca abierto durante toda la noche para el público en general.

Uno de los principales lugares para vivir esta celebración es el Panteón de San Andrés Mixquic, en la alcaldía Tláhuac, donde se realiza la tradicional Alumbrada del 2 de noviembre. Durante esta ceremonia, las familias iluminan las tumbas con miles de veladoras y cirios para recordar a sus difuntos durante toda la noche.

Los habitantes ingresan desde la tarde para preparar las sepulturas y permanecen durante la noche. A partir de las 19:00 o 20:00 horas, las luces artificiales del pueblo se apagan y el cementerio queda iluminado por las velas. No obstante, el acceso para visitantes está sujeto a restricciones de horario y seguridad.

Otros panteones de la CDMX tendrán los siguientes horarios:

Panteón San Francisco (Alcaldía Magdalena Contreras): Abre el 1 de noviembre desde las 8:00 a.m. y se mantiene abierto de corrido hasta las 2:00 a.m. del día siguiente

Benito Juárez (Panteón Xoco): de 07:00 a 23:00 horas.

Iztacalco: de 11:00 a 23:00 horas.

Milpa Alta: de 07:00 a 20:00 horas.

Álvaro Obregón: de 08:00 a 16:00 horas.

Iztapalapa: de 08:00 a 15:00 horas.

Cuajimalpa y Xochimilco: de 08:00 a 18:00 horas.

La mayoría de los cementerios públicos tendrá un horario general de 08:00 a 17:00 horas, aunque puede variar según la alcaldía.

Para estas fechas también se anunció un operativo de vigilancia en 120 panteones de las 16 alcaldías, del 30 de octubre al 2 de noviembre. Recuerda que está prohibido consumir bebidas alcohólicas y tirar basura dentro de los cementerios. Las restricciones sobre música y recipientes de vidrio pueden variar según el recinto.