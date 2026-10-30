Sociedad

¿Qué Panteones de CDMX Abren Toda la Noche en Día de Muertos 2026?

Algunos cementerios ampliarán sus horarios, mientras que otros mantendrán restricciones de acceso durante las celebraciones

Foto: CuartoscuroFoto: Cuartoscuro

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