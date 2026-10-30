Sociedad

Advierten por Violencia Familiar como Principal Delito en Tamaulipas

Explicó que las agresiones pueden ser físicas, psicológicas, emocionales y económicas

Advierten por Violencia Familiar como Principal Delito en TamaulipasAdvierten por Violencia Familiar como Principal Delito en Tamaulipas. Foto: N+

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La violencia familiar en Tamaulipas aumenta los fines de semana, vinculada al consumo de alcohol.

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