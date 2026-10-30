Advierten por Violencia Familiar como Principal Delito en Tamaulipas

La violencia familiar es el delito que registra mayor incidencia en Tamaulipas, señaló el director del Observatorio Ciudadano en el estado, Juan Antonio Centeno, quien advirtió que esta problemática se presenta en distintas formas dentro de los hogares.

Explicó que las agresiones pueden ser físicas, psicológicas, emocionales y económicas; sin embargo, indicó que la violencia psicológica es la que predomina entre los casos registrados.

El representante del organismo señaló que los niveles de este delito se encuentran por encima de las referencias estatal y nacional, por lo que consideró que su atención requiere estrategias de carácter social, más allá del incremento de la presencia policial.

Asimismo, advirtió que los casos de violencia familiar tienden a aumentar durante los fines de semana, situación que relacionó con el consumo de alcohol y otras sustancias.

Añadió que este vínculo representa uno de los aspectos que deben atenderse para prevenir las agresiones dentro de los hogares.