Sociedad

Alumnos Mantienen Plantón y Bloqueo en bulevar de Saltillo, Coahuila

Los estudiantes no aceptaron establecer una mesa formal de diálogo con los representantes de la institución

Alumnos Mantienen Plantón y Bloqueo en Venustiano Carranza en Saltillo, CoahuilaLos alumnos mantienen el bloqueo en el bulevar Venustiano Carranza. Foto: N+

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