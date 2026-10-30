La protesta y el plantón de estudiantes del Instituto Tecnológico de Saltillo cumplieron 72 horas, al igual que el bloqueo del bulevar Venustiano Carranza, en el tramo comprendido entre avenida Universidad y calle Reynosa, donde los manifestantes mantienen cerrada la circulación vehicular.

La tarde del jueves arribó personal jurídico del Tecnológico Nacional de México para intentar establecer un acuerdo con los estudiantes y buscar una solución al conflicto. Sin embargo, los jóvenes se mantuvieron firmes en su postura de no retirar el plantón hasta que se levanten las denuncias y se inicie una investigación contra los docentes señalados por presuntos casos de acoso.

Entre las principales exigencias de los estudiantes también se encuentra la reparación de la infraestructura del plantel, así como el mantenimiento y equipamiento de los laboratorios, al considerar que estas condiciones deben atenderse para garantizar el desarrollo de sus actividades académicas.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Estudiantes del Tecnológico de Saltillo Rechazan Diálogo y Mantienen Plantón

Por su parte, la directiva del Instituto Tecnológico de Saltillo informó, mediante un comunicado, que los estudiantes no aceptaron establecer una mesa formal de diálogo con los representantes de la institución. Ante esta situación, señaló que no es posible garantizar una fecha para el regreso a clases.

Asimismo, advirtió que tampoco se puede asegurar la realización de proyectos, evaluaciones, ceremonias de graduación y demás actividades que estaban programadas. Las actividades administrativas permanecerán suspendidas y las instalaciones del instituto continuarán funcionando de manera parcial mientras se mantiene el conflicto