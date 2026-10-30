¿A Qué Hora es la Rodada del Terror 2026 Hoy? Motos Llegarán Hasta Este Punto de la CDMX

Llegamos a las fechas de Halloween y Día de Muertos en México, por eso todo está listo para que se realice una nueva edición de la mega Rodada del Terror en CDMX, y para que estés enterado, acá te decimos a qué hora empieza el evento de motos este 31 de octubre 2026 y dónde va a ser el punto máximo de concentración y que causará diversas afectaciones viales.

Se espera una gran carga vehicular para este sábado, por eso en una nota ya te dijimos qué eventos y actividades habrá por el Día de Muertos y si va a llover en la CDMX este 31 de octubre, pues se espera la presencia de miles de personas en las calles de la capital.

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¿A qué hora es la Rodada del Terror 2026 en CDMX?

El evento de motos y bicicletas empieza a las 20:00 horas de la noche (tiempo del centro de México) del sábado 31 de octubre, aunque el horario de inicio puede varias según el punto de encuentro, pues los participantes van a comenzar su recorrido en diferentes partes de la Ciudad de México.

Se espera que durante el recorrido haya espectáculo de bengalas de humo, pirotecnia y entrega de dulces, para darle ese toque especial a la noche.

¿Dónde será el punto máximo de concentración de la Rodada del Terror en CDMX?

Aunque los asistentes inician su recorrido en distintos puntos, le idea es que todos los motociclistas lleguen hasta el Ángel de la Independencia, en Avenida Pase de la Reforma. Se espera la participación de muchas personas, por eso la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la CDMX implementará un operativo especial de vigilancia, seguridad y control vial en las 16 alcaldías, durante las noches 30 y 31 de octubre 2026.

En total se van a desplegar a 400 policías, que van a estar respaldados por 240 moto patrullas, 80 vehículos oficiales y cuatro grúas, las cuales se van a distribuir de forma estratégica en los principales puntos de reunión de la Rodada del Terror.

Además de la rodada, te recordamos que este sábado 31 de octubre 2026 también se va a llevar a cabo el Desfile de Día de Muertos 2026 en la CDMX, por eso en una nota ya te dijimos a qué hora es y dónde ver el evento totalmente gratis.

AO