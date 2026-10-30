Sociedad

¿A Qué Hora es la Rodada del Terror 2026 Hoy? Motos Llegarán Hasta Este Punto de la CDMX

La Mega Rodada del Terror vuelve a CDMX y es tanta la demanda que se va a desplegar un operativo de 400 policías este 31 de octubre 2026

A qué hora es la Rodada del Terror en CDMX este 31 de octubre 2026 punto máximo de concentraciónLa Rodada del Terror siempre genera caos por las calles de la CDMX. Foto: Cuartoscuro

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