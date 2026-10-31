Cultura

Anuncian Noche de Museos por Día de Muertos 2026 en Ocho Municipios de Puebla

35 recintos distribuidos de la entidad poblana abrirán sus puertas de manera gratuita. Aquí te damos todos los detalles para que puedas asistir

Noche de Museos Día de Muertos 31 Octubre 2026 Puebla Horario Recintos ParticipantesEn esta edición participarán 35 museos de la entidad poblana. Foto: N+

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Noche de Museos 2026: 35 recintos en Puebla abrirán gratis el 31 de octubre. Explora museos en la capital y municipios como Cholula y Zacatlán. Infórmate aquí.

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