Anuncian Noche de Museos por Día de Muertos 2026 en Ocho Municipios de Puebla

El Día de Muertos 2026 ya está muy cerca, y en la ciudad de Puebla ya iniciaron las actividades conmemorativas para recordar a los que ya no se encuentran entre nosotros.

Es por eso que se alista una edición más de Noche de Museos, evento en el que 35 recintos distribuidos en ocho municipios poblanos abrirán sus puertas de manera gratuita.

Dicho evento se realizará el sábado 31 de octubre a partir de las 17:00 horas, participando espacios ubicados en la capital poblana, San Pedro Cholula, San Andrés Cholula, Libres, Tecali de Herrera, Teziutlán, Zacatlán e Izúcar de Matamoros.

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Además, como en cada edición, habrá comercios que ofrecerán precios especiales, descuentos o promociones a quienes demuestren haber acudido a alguno de los museos participantes.

En N+ Puebla te compartimos cuáles serán los recintos que participarán en la Noche de Museos 2026 a realizarse este 31 de octubre en ocho municipios poblanos:

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En San Pedro Cholula abrirá sus puertas de forma gratuita el Museo del Caballero Águila, y en San Andrés Cholula lo hará por primera vez el Jardín Etnobotánico Francisco Peláez R.

En el municipio de Libres participará el Instituto Cultural Pabellón del Ángel, mientras que en Izúcar de Matamoros lo hará el Museo Cuna del Ejército Mexicano - Casa Colorada.

En Tecali de Herrera abrirá el Corral de Comedias Teatro ‘Gregorio de Gante’, en Zacatlán participará tanto el 43 Espacio Cultural como el Museo Regional Comunitario ‘Luciano Márquez Becerra’, mientras que en Teziutlán lo hará la Casa de Cultura y el Museo del Ferrocarril.

En la capital poblana participarán 26 museos: el Museo Universitario ‘Casa de Los Muñecos’, ‘Carolino’ Centro Universitario de la Cultura y los Saberes, Museo Amparo, Museo Viviente, Galería 16, Barrio del Artista ‘Rincón Histórico’ y Museo de la Talavera Poblana Armando.

También abrirá sus puertas la Galería de Arte ‘Ana Sofía’, el Pasaje Histórico 5 de Mayo, Renacimiento Gráfico, Club & Museo del Automóvil, Museo de Historia Scout ‘Casa del Clan Roberts Hunab Ku’, Museo de la Memoria Histórica Universitaria y Museo Nacional de los Ferrocarriles Mexicanos.

Otros de los recintos participantes son la Galería de la Alianza Francesa, Arboterra, Acuario Michin, Parque Sendela - Estrella de Puebla, Estudio Azul Art Gallery, Pi (Con) Pi Café Cristales Libros, Cuexcomate El Volcán Más Pequeño del Mundo, Museo Comunitario de Ignacio Romero Vargas y ‘Xolokali’ Refugio del Ajolote.

Para esta edición también se suman por primera vez en el año el Palacio Municipal, Museo ‘Casa del Mendrugo’, además del regreso del Museo Urbano Interactivo del Tecnológico de Monterrey y la Sala ‘José Luis Rodríguez Alconedo’ en el Barrio del Artista.

Para conocer más detalles sobre la mecánica de entrada en cada uno de los museos participantes, puedes consultar las redes sociales de la Noche de Museos Puebla.

Con información de N+

GMAZ