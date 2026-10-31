Personal del IMSS Marcha en Torreón, Coahuila; Piden Aumento Salarial del 10%

Trabajadores del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) volvieron a manifestarse para expresar su inconformidad con los acuerdos salariales alcanzados y reiterar sus exigencias en materia laboral y sindical. Se trató de la tercera movilización realizada durante octubre por parte del personal del sector salud en La Laguna.

La tarde de este viernes, la marcha partió del Hospital de Alta Especialidad de Torreón y avanzó por el bulevar Revolución hasta llegar a la explanada de la Plaza Mayor.

Esta movilización formó parte de las diversas protestas que se realizaron en distintos puntos del país, en las que los trabajadores exigieron nuevamente un incremento salarial del 10 por ciento, al rechazar el 8 por ciento aprobado, distribuido en un 4 por ciento directo al salario y otro 4 por ciento destinado a prestaciones.

Asimismo, los manifestantes reiteraron su exigencia de destituir al líder sindical Rafael Olivos, al señalar su inconformidad con la representación sindical y los acuerdos alcanzados. Durante octubre, los trabajadores del sector salud han realizado tres movilizaciones para hacer públicas sus demandas.

Otra de las ciudades donde se registraron manifestaciones fue Saltillo, donde enfermeras, médicos y personal del IMSS cerraron los carriles de ambos sentidos del periférico Luis Echeverría, a la altura del puente 2 de Abril, como parte de la jornada nacional de protestas.

El bloqueo se prolongó por más de una hora y generó afectaciones a la circulación vehicular en este importante tramo de la capital coahuilense. Ante el cierre, los automovilistas tuvieron que buscar rutas alternas para continuar sus recorridos, mientras se mantenía la presencia de los manifestantes en la vialidad.