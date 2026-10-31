Sociedad

Personal del IMSS Marcha en Torreón, Coahuila; Piden Aumento Salarial del 10%

El contingente partió desde el Hospital de Alta Especialidad hasta llegar a la explanada de la Plaza Mayor

Personal del IMSS Marcha en Torreón, Coahuila; Piden Aumento Salarial del 10%Los manifestantes recorrieron el bulevar Revolución para rechazar el aumento salarial del 8% previamente aprobado. Foto: N+

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Personal del IMSS Marcha en Torreón para Exigir Aumento Salarial del 10% | N+