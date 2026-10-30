Sociedad

Personal del IMSS Bloquea Periférico Luis Echeverría en Saltillo, Coahuila

Trabajadores del Instituto Mexicano del Seguro Social realizó una manifestación pacífica para exigir mejores condiciones laborales

Personal del IMSS Bloquea Periférico Luis Echeverría en Saltillo, CoahuilaEnfermeras y personal médico cerraron los carriles en ambos sentidos a la altura del puente 2 de Abril. Foto: N+

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Enfermeras y personal médico cerraron los carriles en ambos sentidos a la altura del puente 2 de abril.

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