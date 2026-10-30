Personal del IMSS Bloquea Periférico Luis Echeverría en Saltillo, Coahuila

Personal del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) realizó una manifestación pacífica en Saltillo para exigir mejores condiciones laborales, un incremento salarial y atención a las necesidades del sistema de salud, además de cambios en la dirigencia sindical.

La mañana de este viernes, enfermeras, médicos y otros trabajadores del instituto marcharon sobre el periférico Luis Echeverría, donde cerraron los carriles de ambos sentidos a la altura del puente Dos de Abril, lo que generó afectaciones a la circulación vehicular.

La movilización forma parte de las protestas que trabajadores del IMSS realizan a nivel nacional para exigir un aumento salarial justo y digno, el abastecimiento de insumos médicos y medicamentos, así como la destitución del actual líder sindical.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Trabajadores del IMSS Realizan Marcha Pacífica en Saltillo, Coahuila

El bloqueo se prolongó por más de una hora y provocó congestionamiento en este tramo de la vialidad, por lo que los automovilistas tuvieron que buscar rutas alternas para continuar sus recorridos. La manifestación se desarrolló de manera pacífica.