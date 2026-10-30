Accidentes

Se Desploma Techo de Plafón en Centro de Convenciones en Torreón, Coahuila

Elementos de Protección Civil realizaron una evaluación de los daños y realizaron revisiones para determinar las causas del accidente

Se Desploma Techo de Plafón en Centro de Convenciones en Torreón, CoahuilaParte del techo se desplomó durante un evento de un congreso internacional. Foto: N+

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