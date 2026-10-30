Se Desploma Techo de Plafón en Centro de Convenciones en Torreón, Coahuila

El desplome de una parte del techo de plafón se registró en uno de los salones del Centro de Convenciones de Torreón, donde se desarrollaba un evento como parte de un congreso internacional.

A través de imágenes que circularon en redes sociales se observa una amplia sección del plafón desprendida sobre el área del salón, mientras se llevaba a cabo la actividad. El incidente generó la movilización de personal de emergencia para revisar las condiciones del inmueble.

Al lugar arribaron elementos de Protección Civil del Estado de Coahuila, quienes realizaron una evaluación de los daños y comenzaron las revisiones correspondientes para determinar las posibles causas del desprendimiento.

Luego del incidente, no se reportaron personas lesionadas, por lo que el saldo se limitó a los daños materiales ocasionados por la caída de parte del techo.