Accidentes

Reportan Choque de Auto Contra Autobús Incendiado en Carretera Matamoros-Reynosa

Ante la situación, se recomienda a los automovilistas extremar precauciones al circular por este tramo

Reportan Choque de Auto Contra Autobús Incendiado en Carretera Matamoros-ReynosaReportan Choque de Auto Contra Autobús Incendiado en Carretera Matamoros-Reynosa. Foto: ruta43mx

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