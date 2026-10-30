Reportan Choque de Auto Contra Autobús Incendiado en Carretera Matamoros-Reynosa

Un accidente vehicular se registró la noche de este jueves en la carretera Matamoros-Reynosa, a la altura del ejido El Soliseño, donde autoridades reportaron afectaciones a la circulación.

De acuerdo con información de la Vocería de Seguridad de Tamaulipas, corporaciones de emergencia y seguridad atienden el reporte, mientras que la vialidad permanece parcialmente obstruida.

Se informó que el percance involucró a un automóvil particular de la marca Kia color blanco y un autobús que se encontraba incendiado tras los hechos de violencia en la zona.

Ante la situación, se recomienda a los automovilistas extremar precauciones al circular por este tramo carretero, atender las indicaciones de las autoridades y considerar vías alternas.

Hasta el momento las autoridades no han informado oficialmente si hay víctimas mortales por el choque.