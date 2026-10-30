Reportan Choque de Auto Contra Autobús Incendiado en Carretera Matamoros-Reynosa
Ante la situación, se recomienda a los automovilistas extremar precauciones al circular por este tramo
Escucha este artículo
Ante la situación, se recomienda a los automovilistas extremar precauciones al circular por este tramo
Escucha este artículo
Un accidente vehicular se registró la noche de este jueves en la carretera Matamoros-Reynosa, a la altura del ejido El Soliseño, donde autoridades reportaron afectaciones a la circulación.
De acuerdo con información de la Vocería de Seguridad de Tamaulipas, corporaciones de emergencia y seguridad atienden el reporte, mientras que la vialidad permanece parcialmente obstruida.
Se informó que el percance involucró a un automóvil particular de la marca Kia color blanco y un autobús que se encontraba incendiado tras los hechos de violencia en la zona.
Ante la situación, se recomienda a los automovilistas extremar precauciones al circular por este tramo carretero, atender las indicaciones de las autoridades y considerar vías alternas.
Hasta el momento las autoridades no han informado oficialmente si hay víctimas mortales por el choque.
Cargando contenido de X...pic.twitter.com/arrqKykA9P— NMás (@nmas) Cargando...