Realizan Operativo Mochila por Amenaza en Secundaria de Saltillo, Coahuila

Una movilización policiaca y un operativo mochila se realizaron en la Escuela Secundaria número 41, ubicada en la colonia Oceanía, en Saltillo, luego de que se reportara una presunta amenaza de violencia al interior del plantel. La situación generó la intervención de autoridades educativas y corporaciones de seguridad para verificar las condiciones del centro escolar.

Los hechos ocurrieron la mañana del miércoles, cuando se activaron los protocolos de atención ante el reporte. Como parte de las acciones, las autoridades realizaron una revisión de las mochilas de los estudiantes para descartar el ingreso de armas u objetos que pudieran representar algún riesgo para la comunidad escolar.

El director de la institución confirmó que la situación fue atendida conforme a los procedimientos establecidos. Después de las revisiones, las autoridades descartaron la presencia de algún riesgo dentro y fuera de las instalaciones, por lo que las actividades escolares continuaron con normalidad.

Por su parte, las autoridades educativas informaron que darán seguimiento al caso y a un mensaje difundido en redes sociales, relacionado con un escrito que presuntamente habría sido localizado en los sanitarios del plantel. Sin embargo, dicho mensaje no fue encontrado durante las inspecciones realizadas en la secundaria.