Seguridad

Realizan Operativo Mochila por Amenaza en Secundaria de Saltillo, Coahuila

Autoridades educativas revisaron que no se ingresaran armas u objetos que representaran un riesgo

Realizan Operativo Mochila por Amenaza en Secundaria de Saltillo, CoahuilaUna movilización policiaca se registró en la Secundaria 41 de Saltillo. Foto: N+

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