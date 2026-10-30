Seguridad

Aseguran Casi 300 Tanques de Gas LP durante Cateos en Dos Municipios de Puebla

Se colocaron sellos de clausura en dos predios ubicados en los municipios poblanos de Tepeaca e Izúcar de Matamoros por posible robo de hidrocarburo

Asegurados 14 Vehículos Huachicol Robo Hidrocarburo Cateos Tepeaca Izúcar de Matamoros PueblaCatean Dos Predios por Presunto Huachicol en Izúcar de Matamoros y Tepeaca. Foto: X @FGR_Pue

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Casi 300 tanques de gas LP asegurados en Puebla por posible robo de hidrocarburo. La FGR ejecutó cateos en Tepeaca e Izúcar de Matamoros. Conoce más sobre esta operación.

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