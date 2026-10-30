Aseguran Casi 300 Tanques de Gas LP durante Cateos en Dos Municipios de Puebla

La Fiscalía General de la República (FGR), informó que a través de la Fiscalía Federal en Puebla, ejecutó dos órdenes de cateo en los municipios de Tepeaca e Izúcar de Matamoros, donde aseguró hidrocarburo, vehículos, 271 cilindros de gas LP, dos tanques estacionarios y diversos objetos.

En una primera acción, la FGR, con el apoyo de la Policía Federal Ministerial, ejecutó una orden de cateo en un inmueble ubicado en la localidad de Eccehomo, municipio de Tepeaca, por el delito de almacenamiento ilícito de hidrocarburos.

Aseguraron cuatro vehículos, una pipa con capacidad de cuatro mil litros, que contenía aproximadamente 360 litros de hidrocarburo; un camión con capacidad de 12 mil litros, con aproximadamente seis mil litros; una pipa cuyo tanque tenía la placa de identificación dañada, por lo que no fue posible determinar su capacidad, y un camión con capacidad de 12 mil 500 litros, que contenía aproximadamente mil 250 litros.

Asimismo, también se decomisó durante el operativo en la demarcación antes mencionada una manguera de aproximadamente tres metros de longitud y documentación diversa.

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En una segunda acción, se ejecutó una orden de cateo en un establecimiento ubicado sobre la carretera federal 190 Puebla-Huajuapan de León, en el municipio de Izúcar de Matamoros.

En dicho lugar, las autoridades aseguraron 271 cilindros de gas LP de distintas capacidades, dos tanques estacionarios, diez vehículos y una báscula de plataforma.

Ambos cateos fueron autorizados por un juez de Distrito especializado en el Sistema Penal Acusatorio en el estado de Puebla y se ejecutaron el 26 de octubre de 2026, sin personas detenidas.

Por su parte, la Fiscalía Federal en el estado de Puebla continúa con las investigaciones correspondientes para determinar las responsabilidades legales que procedan.

Durante las técnicas de inspección se contó con el apoyo y participación, en sus respectivas áreas de competencia, de peritos, personal de Petróleos Mexicanos (PEMEX), Guardia Nacional, Policía Estatal, Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) y Secretaría de Marina (Semar).

Con información de N+

GMAZ