Seguridad

Aseguran Cuatro Camiones Presuntamente Relacionados con el Huachicol en Puebla

El decomiso de las unidades de carga fue resultado de la ejecución de una orden de cateo en un inmueble del municipio de Tepeaca

Cuatro Vehículos Asegurados Robo Hidrocarburo Huachicol Tepeaca PueblaEl operativo se realizó en un inmueble de Tepeaca. Foto: Facebook Secretaría de Seguridad Ciudadana Tepeaca

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Cuatro camiones presuntamente usados para huachicol fueron asegurados en Tepeaca. La intervención fue resultado de un reporte ciudadano. Descubre cómo se llevó a cabo.

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