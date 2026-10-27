Aseguran Cuatro Camiones Presuntamente Relacionados con el Huachicol en Puebla

Como resultado de la coordinación entre autoridades de los tres órdenes de gobierno, se intervino un inmueble ubicado en el municipio de Tepeaca, donde fueron localizados vehículos tipo pipa y unidades con tanques adaptados, presuntamente relacionados con el manejo y trasiego de hidrocarburo.

Autoridades de los tres órdenes de gobierno realizaron la intervención, misma que inició a partir de un reporte ciudadano sobre el ingreso de pipas a un predio en la demarcación antes mencionada.

Al arribar, elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de Tepeaca, en coordinación con personal de la Secretaría de Marina (Semar) y la Policía Estatal, identificaron diversas unidades y mangueras conectadas entre sí, por lo que dieron aviso a la autoridad ministerial federal.

Posteriormente, mediante una orden de cateo, participaron la Fiscalía General de la República (FGR), SSC Tepeaca, Semar, Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), Seguridad Física de Petróleos Mexicanos (PEMEX) y Policía Estatal.

Como resultado de la diligencia, fueron asegurados cuatro vehículos presuntamente utilizados para el trasvase y trasiego de hidrocarburo, los cuales quedaron a disposición de las autoridades competentes para las investigaciones correspondientes. La intervención concluyó sin incidentes.

La SSC Tepeaca refrenda su compromiso de trabajar de manera coordinada para fortalecer la seguridad e invita a la ciudadanía a reportar oportunamente cualquier situación sospechosa a las autoridades.

Con información de Cristóbal Lobato

GMAZ