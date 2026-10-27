Detienen a Dos Presuntos Narcomenudistas durante Cateo en Tecamachalco, Puebla

En un operativo encabezado por la Fiscalía General del Estado de Puebla (FGE), fue asegurado un inmueble presuntamente relacionado con la venta y distribución de drogas en el Barrio de San Juan, en Tecamachalco, donde fueron detenidos Daniela ‘N’ y Carlos ‘N’.

La diligencia en la que participaron la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), la Guardia Nacional y la Policía Estatal, se llevó a cabo el 23 de octubre de 2026, mediante una orden de cateo por delitos contra la salud.

Durante la intervención, las autoridades aseguraron 38 bolsas pequeñas con una sustancia granulada con características similares al cristal, 30 bolsas con hierba seca con características similares a la marihuana, una báscula gramera y 600 pesos en efectivo.

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El inmueble, ubicado sobre la carretera federal Puebla-Tehuacán, frente al campo deportivo de béisbol de la escuela primaria Melchor Ocampo de la demarcación antes mencionada, quedó asegurado.

La FGE Puebla dio a conocer que las personas detenidas fueron puestas a disposición del Ministerio Público, que determinará su situación jurídica, asimismo la droga fue entregada como evidencia.

Con información de N+

GMAZ