Narcotráfico

Detienen a Dos Presuntos Narcomenudistas durante Cateo en Tecamachalco, Puebla

Daniela 'N' y Carlos 'N' fueron arrestados en posesión de 68 dosis de marihuana y cristal en un inmueble ubicado en el Barrio de San Juan

Detenidos Daniela N Carlos N Narcomenudeo Droga Cristal Marihuana Cateo Tecamachalco PueblaDurante el operativo se aseguraron 68 dosis de droga. Foto: X @FiscaliaPuebla

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Operativo en Tecamachalco: Detienen a dos presuntos narcomenudistas con 68 dosis de droga. Descubre cómo se llevó a cabo esta intervención.

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