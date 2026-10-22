Desarticulan Grupo Criminal 'Los Gutiérrez' en Puebla; Hay Once Detenidos

La titular de la Fiscalía General del Estado (FGE) de Puebla dio a conocer la detención de once integrantes del grupo delictivo denominado 'Los Gutiérrez', esto luego de seis cateos realizados en el municipio de Chignahuapan de Puebla.

La fiscal idamis Pastor Betancur detalló en la rueda de prensa de este 22 de octubre que las autoridades ejecutaron seis ordenes de cateos en diferentes zonas de dicho Pueblo Mágico, entre ellos Náxtla y el barrio de Tortenpan.

Como resultado, aseguraron los inmuebles -viviendas particulares, establecimientos comerciales y negocio de lavado de autos- que eran usados para cometer diversos delitos.

Además, lograron la detención de once personas quienes presuntamente son integrantes de 'Los Gutiérrez', quienes son vinculados con delitos contra la salud, lesiones e incluso homicidios registrados en el municipio de Chignahuapan.

Los aprehendidos fueron identificados como: Freddy 'N' Líder de 'Los Guitiérrez', Edith 'N', Michel Guadalupe 'N', Ángel Joanem 'N', Miguel Encarnación 'N', Eduardo 'N', Laureano 'N', Javier 'N', Jonathan Jetsael 'N', Miguel 'N' y Marco Antonio 'N'.

Durante los cateos también aseguraron 270 bolsas con narcóticos, nueve envoltorios hierba con características de marihuana, dos con presunto cristal y siete básculas grameras.

En tanto a los detenidos, fueron puestos a disposición del Ministerio Público en donde iniciaran su proceso legal para establecer responsabilidades.

Con información de N+

MCS