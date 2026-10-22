Narcotráfico

Desarticulan Grupo Criminal 'Los Gutiérrez' en Puebla; Hay Once Detenidos

Luego de seis cateos realizados en el municipio de Chignahuapa, aseguraron a los integrantes de la banda delictiva y 270 bolsas con narcóticos

Caen once integrantes de 'Los Gutiérrez' tras seis cateos Chignahuapan, Puebla.Caen once integrantes de 'Los Gutiérrez' en Chignahuapan. Foto: FGE Puebla

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Autoridades de Puebla detienen a once integrantes de 'Los Gutiérrez' y aseguran bolsas con drogas tras seis cateos en Chignahuapan.

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