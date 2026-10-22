Sociedad

Detienen a Tres Hombres por Riña y Presunto Robo de Vehículo en Pedregal, Tijuana

Un hombre presentó lesiones tras una presunta agresión con un objeto metálico, la Policía confirmó que la camioneta involucrada tenía reporte de robo

Detienen a Tres Hombres por Riña y Presunto Robo de Vehículo en TijuanaDetienen a Tres Hombres por Riña y Presunto Robo de Vehículo en Tijuana. | Foto: SSPCM

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