Detienen a Tres Hombres por Riña y Presunto Robo de Vehículo en Pedregal, Tijuana

Tres hombres fueron detenidos por su presunta participación en hechos relacionados con lesiones y posesión de un vehículo con reporte de robo en la colonia Pedregal de Santa Julia, en Tijuana, informó la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana Municipal (SSPCM).

Los hechos ocurrieron el martes 20 de octubre, cuando policías municipales atendieron un reporte de riña en la vía pública y localizaron a Felipe ‘N’, de 43 años, y Raúl ‘N’, de 44, quienes mantenían retenido a Jair ‘N’, de 28 años, por su presunta relación con el robo de una camioneta Toyota Tacoma roja.

De acuerdo con el reporte policial, Jair ‘N’ presentaba una lesión visible y señaló a los otros dos hombres como presuntos responsables de agredirlo con un objeto metálico.

Al verificar los datos de la camioneta, los agentes confirmaron mediante la Central de Radio que contaba con reporte de robo. Por este motivo, Jair ‘N’ fue detenido, mientras que Felipe ‘N’ y Raúl ‘N’ quedaron asegurados por su presunta participación en las lesiones.

Personal médico acudió al lugar y determinó que las heridas no ponían en riesgo la vida del lesionado.

Los tres hombres fueron puestos a disposición de la autoridad correspondiente, que realizará las investigaciones y determinará su situación jurídica. Los detenidos se presumen inocentes mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por la autoridad judicial.

La SSPCM exhortó a la ciudadanía a reportar hechos delictivos al número de emergencias 911 y recomendó reforzar la seguridad de los vehículos con dispositivos antirrobo y estacionarlos en lugares iluminados y seguros.

APG