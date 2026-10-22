Dos Menores Sufren Quemaduras de Tercer Grado por Explosión de Gas en Vivienda de Tijuana

Una explosión presuntamente ocasionada por una mina de gas dejó lesionados a cuatro integrantes de una familia en una vivienda de la colonia Lomas del Valle, en Tijuana.

El incidente ocurrió alrededor del mediodía del miércoles 21 de octubre, en un domicilio ubicado sobre el paseo de Lomas del Valle Oeste, donde, de acuerdo con información preliminar, habría explotado un cilindro de gas en el interior de la casa.

Entre las personas lesionadas se encuentran dos menores de edad, quienes presentaron quemaduras de tercer grado, así como dos adultos con quemaduras de segundo grado.

Los cuatro integrantes de la familia fueron trasladados a un centro de salud cercano para recibir atención y una valoración médica.

Hasta el corte de la información, se desconoce el estado de salud de las personas lesionadas.

Información Pamela Mercado

APG