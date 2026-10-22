Accidentes

Dos Menores Sufren Quemaduras de Tercer Grado por Explosión de Gas en Vivienda de Tijuana

Dos adultos también resultaron heridos con quemaduras de segundo grado, los cuatro integrantes de la familia fueron trasladados para recibir atención médica

Dos Menores Sufren Quemaduras de Tercer Grado por Explosión de Gas en Vivienda de TijuanaDos Menores Sufren Quemaduras de Tercer Grado por Explosión de Gas en Vivienda de Tijuana | Foto: N+

Escucha este artículo

00:00
-00:00
Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+