Accidentes

Hombre Sufre Descarga Eléctrica en Colonia Francisco Villa en Tijuana, BC

El afectado resultó gravemente herido mientras realizaba trabajos de mantenimiento en el techo de una farmacia

Hombre Sufre Descarga Eléctrica en Colonia Francisco Villa en TijuanaHombre Sufre Descarga Eléctrica en Colonia Francisco Villa en Tijuana | Foto: Bomberos de Tijuana

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