Hombre Sufre Descarga Eléctrica en Colonia Francisco Villa en Tijuana, BC

Un hombre de aproximadamente 35 años de edad sufrió una descarga eléctrica, mientras realizaba labores de trabajo en el techo de una farmacia ubicada en la colonia Francisco Villa.

Los hechos ocurrieron la tarde de este miércoles 21 de octubre, sobre la calle Abraham González, al lugar llegaron corporaciones de auxilio tras el reporte de la emergencia.

De acuerdo con datos de la Dirección de Bomberos Tijuana, el paciente fue clasificado en prioridad roja debido a la gravedad de las lesiones sufridas por la aparente corriente eléctrica.

En el sitio se desplegó un operativo del cuerpo de Bomberos y paramédicos de la Cruz Roja para realizar las maniobras de rescate en la parte alta del inmueble, brindarle los primeros auxilios y estabilizar al hombre antes de trasladarlo para su atención médica especializada.

JMR